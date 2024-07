Batman Forever: la Schumacher's Cut esiste davvero? Lo sceneggiatore del film confessa

Con Batman Forever, il regista Joel Schumacher ereditò il franchise da Tim Burton per consegnare la sua versione del Cavaliere Oscuro, ma il film uscito nelle sale non era esattamente quello che il regista aveva originariamente sviluppato.

Negli anni, quindi, si è parlato spesso dell'esistenza di una Schumacher's Cut che rendesse maggiore giustizia all'operato del regista, vista anche la quantità di materiale girato ed eliminato dalla versione cinematografico. Tuttavia, negli anni questa versione è stata smentita e confermata a più riprese.

Al Producers on Producing Panel del San Diego Comic-Con 2024, l'amico di Schumacher e sceneggiatore del film, Akiva Goldsman, ha condiviso alcune informazioni sulla Schumacher's Cut e sugli sforzi compiuti per distribuirla.

Val Kilmer e Nicole Kidman in una scena di 'Batman Forever'

Goldsman ha confermato che la Schumacher's Cut di Batman Forever esiste eccome. "Sì, esiste", ha confessato prima di fornire ulteriori dettagli sul misterioso film. "Esiste un'anteprima chiamata 'Anteprima Uno'. La maggior parte del materiale disponibile è stato rimontato. Non c'è molto là fuori che la gente non abbia già visto e che non si possa mettere insieme".

Dopo la scomparsa di Schumacher nel 2020, Goldsman ha voluto onorare l'amico, spiegando: "Ho parlato con la Warner Bros. All'epoca c'era l'amministrazione precedente. Il mio sogno era quello di provare a resuscitare Batman Forever come una sorta di celebrazione di Joel dopo la sua morte".

I fan del Cavaliere Oscuro potrebbero essere curiosi di sapere cosa potrebbe riservare questa versione di Batman Forever. "Era più cupa", ha svelato Goldsman. "Bruce era perseguitato dal suo passato. Si sentiva in colpa. Sono tutte cose che si leggono in giro. Niente di tutto questo non è stato già svelato. Si trattava di un'interpretazione più moderna della narrazione, non dissimile da quelle [storie] che abbiamo ripreso adesso. L'ho visto. È stato rimontato insieme".

Lo sceneggiatore ha aggiunto: "Ci sono alcuni effetti visivi che devono essere completati. Ci sarebbero state delle musiche che avrebbero dovuto essere, se non ri-registrate, riscritte. L'intero lavoro è costato circa un milione di dollari. Erano sul punto di completarlo ma poi la Warner è stata venduta di nuovo. Ora c'è tutta un'altra DC".