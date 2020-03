Batman v Superman: Zack Snyder commenterà il film in diretta sui social

Zack Snyder ha annunciato una visione collettiva del suo film Batman v Superman: Dawn of Justice, che lui commenterà in diretta.

Zack Snyder ha annunciato una visione collettiva (un cosiddetto Watch Party) del suo film Batman v Superman: Dawn of Justice, che lui commenterà in diretta su Vero, social network di cui si serve abitualmente per interagire con i fan e condividere immagini inedite dei suoi progetti legati al DC Extended Universe. L'iniziativa avrà luogo oggi alle 17 ora italiana, come annunciato dallo stesso Snyder sul suo account Twitter, e coincide con i festeggiamenti per i quattro anni del film, uscito nelle sale alla fine di marzo 2016 e accolto in maniera discreta dal pubblico, con un incasso mondiale superiore agli 800 milioni di dollari.

Continua così il rapporto tra Zack Snyder e i suoi fan, che ne seguono il percorso con dedizione da diversi anni. In particolare, la fanbase è cresciuta con la realizzazione de L'uomo d'acciaio e di Batman v Superman: Dawn of Justice, i primi due capitoli del DC Extended Universe, attualmente rappresentato da film come Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) e l'imminente Wonder Woman 1984 (inizialmente previsto per giugno ma rimandato ad agosto). Snyder è anche produttore di quest'ultimo, mentre come regista il suo rapporto con il franchise si è interrotto durante la lavorazione di Justice League , la cui post-produzione (inclusi numerosi reshoot) è stata gestita da Joss Whedon dopo che il cineasta ha dovuto lasciare il progetto per un lutto in famiglia.

Da allora i fan, delusi dalle svariate modifiche apportate alla versione cinematografica chiedono a gran voce l'uscita del montaggio originale, ribattezzato Snyder Cut. Il regista, dal canto suo, ha svelato sui social vari dettagli legati alla sua idea a lungo termine per il franchise, ed è attualmente al lavoro su Army of the Dead, film Netflix che segna il suo atteso ritorno al genere zombie a sedici anni dal suo apprezzato esordio, L'alba dei morti viventi.