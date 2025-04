Prima di Thanos, Josh Brolin era pronto ad accettare un ruolo di un eroe DC

Josh Brolin, noto per aver interpretato Thanos nel Marvel Cinematic Universe, ha rischiato di prendere una strada completamente diversa prima di essere scritturato come la più grande minaccia degli Avengers. Nel corso della sua carriera quasi decennale, Brolin ha recitato in altri franchise importanti come Dune e Men in Black.

Oltre ad apparire in blockbuster come Sicario, Non è un paese per vecchi ed Everest. Ha persino assunto un secondo ruolo Marvel in Deadpool 2, interpretando il mutante venuto dal futuro noto come Cable. I fan dei film tratti dai fumetti adorano l'interpretazione di Brolin nel ruolo di Thanos nel MCU, in particolare in Avengers: Infinity War del 2018 e Avengers: Endgame, ma la maggior parte del pubblico non sa che la star ha quasi ottenuto il ruolo di Bruce Wayne/Batman nel DC Extended Universe di Zack Snyder.

Josh Brolin come Batman: ecco perché era quasi possibile

Batman v Superman: Dawn of Justice: Batman col nuovo Batsegnale nel nuovo trailer del film

Nel corso degli anni, Brolin ha parlato della prospettiva di interpretare Batman nel DCEU di Snyder. Alla fine il ruolo è andato a Ben Affleck, che ha interpretato l'iconico vigilante in Batman v Superman: Dawn of Justice del 2016, Suicide Squad del 2016, Justice League del 2017, Justice League di Zack Snyder del 2021 e The Flash del 2023.

Conosciuto per il suo ritratto più profondo e cupo dei supereroi, la visione di Snyder del franchise ha attirato un pubblico di culto che rimane devoto alla sua realizzazione creativa. La spiegazione di Brolin sulla sua possibilità di interpretare Batman e sul motivo per cui la sua potenziale collaborazione con Snyder non è diventata realtà incuriosirà molto i fan dei film sui supereroi.

Durante un'apparizione nel 2022 al podcast Happy Sad Confused, Brolin ha rivelato di essere stato inizialmente contattato per interpretare Batman prima di Batman v Superman: Dawn of Justice. Era estremamente interessato all'idea, ma Snyder ha optato per un'interpretazione diversa del Crociato incappucciato.

"È stata una sua decisione, non è stata una mia decisione", ha detto Brolin all'epoca. L'attore ha anche descritto come sarebbe stata la sua versione di Batman.

"Sarebbe stato il più vecchio, il più rauco, per mancanza di una parola migliore. Onestamente, sarebbe stato divertente. E forse lo farò quando avrò 80 anni".

Riguardo a ciò che lo attraeva di più del ruolo di Batman, Brolin ha spiegato che la natura ad alto rischio di un personaggio iconico in un grande franchise era un grande vantaggio: "Qualcosa che è impostato per non funzionare affatto, o per funzionare alla grande - mi piacciono queste probabilità", ha detto. "Mi piace giocare con queste probabilità. Mi chiedo: "Sono io il tipo che farà fallire tutto?".

Ma alla fine, Brolin non ha rimpianto di aver perso per Batman, come ha ammesso in un'intervista del 2018.

"Ne abbiamo indirettamente parlato, ma non siamo mai arrivati al dunque perché non ero il tipo adatto a lui. Sono davvero contento che non sia successo. Non ci ho pensato due volte", ha detto.

Dune - Parte 2: Josh Brolin in una scena del film

La statura imponente di Brolin e la sua naturale intensità davanti alla macchina da presa lo hanno reso uno dei candidati preferiti dai fan per il ruolo di Batman del DCEU. Tuttavia, Affleck ha creato una versione riflessiva e stanca dell'uomo e dell'eroe che è piaciuta a molti fan della DC. I film del DCEU di Snyder con il Batman di Affleck non hanno ricevuto un'accoglienza positiva da parte della critica, ma sono comunque molto apprezzati dai fan per la quintessenza della grinta del regista. Batman v Superman: Dawn of Justice era forse troppo presto per la versione più vecchia e ruvida dell'Uomo Pipistrello di Brolin, il che spiega perché Snyder abbia scelto Affleck.