Batman v Superman, Zack Snyder difende la scelta del suo Batman assassino: "Aprite gli occhi"

Zack Snyder è tornato a difendere la decisione di aver mostrato il suo Batman capace di uccidere persone in Batman v Superman: Dawn of Justice. La scelta di Snyder ha messo in crisi i fan dell'Uomo Pipistrello più legati alla moralità dell'eroe dei fumetti, da sempre contrario all'omicidio e all'uso delle armi da fuoco.

Nel corso di un incontro dei fan in cui ha commentato le scelte operate in Batman v Superman: Dawn of Justice, Zack Snyder ha difeso la sua visione del Cavaliere Oscuro con energia esclamando: "Qualcuno mi ha detto 'Batman ha ucciso un uomo'. Gli ho risposto 'Accidenti, davvero?' Aprite gli occhi Una volta che avete perso la verginità con questo fottuto film, siete venuti a dirmi 'Il mio supereroe non si comporterebbe così'. Dite sul serio? Mi fa ridere pensare a questa idea dell'eroe innocente. Vivete in un fottuto mondo dei sogni."

Le colorite affermazioni di Zack Snyder sono state accolti dagli applausi del pubblico dell'evento di beneficenza in cui sono stati proiettati tre film di Snyder, Batman v Superman: Dawn of Justice, L'alba dei morti viventi e Watchmen. Ma la visione estrema dei supereroi di Snyder è stata arginata nel DC Extended Universe quando il regista è stato rimpiazzato da Joss Whedon per i reshoots di Justice League. Zack Snyder ha continuato a occuparsi del DC Universe pubblicando dietro le quinte, storyboard e criticando alcuni scelte di Warner Bros. Sono in molti i fan del regista che auspicano di vedere, prima o poi, la sua versione di Justice League. Nel frattempo sarebbe in arrivo un sequel, Justice League 2, che potrebbe rivedere Ben Affleck di nuovo nei panni di Batman dopo il suo addio al personaggio. Chissà se Zack Snyder tornerà nelle grazie di Warner Bros tanto da collaborare al sequel.

Al momento Zack Snyder è impegnato nella lavorazione dello zombie movie Netflix Army of the Dead.

