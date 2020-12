Batman v Superman: la versione IMAX rimasterizzata in arrivo prima di Zack Snyder's Justice League

In attesa dell'arrivo di Zack Snyder's Justice League, che uscirà in streaming su HBO Max nel 2021, il regista Zack Snyder si sta dedicando a restaurare e rimasterizzare la versione IMAX di Batman v Superman: Dawn of Justice, che precederà l'uscita di Justice League.

Batman v Superman: Dawn of Justice - Ben Affleck e Henry Cavill si affrontano in un momento del film

Secondo quanto anticipato da Zack Snyder, l'intervento è finalizzato a ripristinare l'aspect ratio IMAX, che rivelerà nuovi dettagli del cinecomic DC Comics.

A rivelare la notizia è stato lo stesso regista sul social network Vero, Snyder ha condiviso un paio di foto dimostrative del restauro in corso che permetterà di aggiungere nuove informazioni ai frame offrendo un nuovo sguardo sul film.

Di fronte alle domande dei fan di datare l'uscita della nuova versione di Batman v Superman: Dawn of Justice, Zack Snyder non ha potuto fornire un'uscita precisa, ma ha detto che pensa che il film uscirà in contemporanea su HBO e in home video. Il prossimo anno, il cinecomic festeggerà il quinto anniversario il che potrebbe favorire l'uscita di un'edizione speciale che anticiperà l'arrivo su HBo Max di Zack Snyder's Justice League.