Batman v Superman: “Ben Affleck era più grosso di me” dice la controfigura

Richard Cetrone, controfigura di Ben Affleck in Batman v Superman, ha svelato un dettaglio divertente sul fisico dell'attore, notevolmente palestrato per la parte, al punto da superare in termini di muscoli anche lo stesso Cetrone.

Intervistato in un podcast dedicato al film, lo stuntman ha commentato così la vicenda: "Devo essere onesto con voi, ragazzi: non sono una buona controfigura per Ben, perché lui è molto più grosso di me. Siamo alti uguali, ma lui pesa intorno ai 106 chili, e io circa 90. Non che col costume addosso faccia molta differenza."

Cetrone ha anche chiarito che avrebbe potuto mettere su i chili necessari, ma gli fu sconsigliato di farlo per questioni di mobilità mentre indossava il costume, particolarmente pesante a seconda delle scene. Nonostante questa discrepanza, Cetrone è tornato come controfigura di Affleck in altre quattro occasioni, di cui due all'interno del DC Extended Universe, mentre nel franchise rivale della Marvel ha svolto la medesima funzione per Paul Bettany e Robert Downey Jr. (quest'ultimo per le scene in armatura con il volto coperto).

Il prossimo anno vedremo ancora una volta il lavoro congiunto di Ben Affleck e Richard Cetrone in Justice League, che arriverà su HBO Max nella nuova versione, lO Snyder Cut, che segue i piani originali di Zack Snyder, sostituito durante la post-produzione del montaggio cinematografico a causa di un lutto in famiglia. Molti fan sperano di poter ancora vedere il Batman di Affleck in nuovi progetti, anche se l'attore sostiene di aver chiuso con la parte.

Sempre nel 2021 debutterà la nuova incarnazione cinematografica dell'Uomo Pipistrello, con le fattezze di Robert Pattinson, mentre nel 2022, stando alle ultime indiscrezioni, dovremmo rivedere nientemeno che Michael Keaton, interprete del personaggio nel 1989 e nel 1922, in The Flash, complice un viaggio interdimensionale. Un principio simile è stato applicato di recente sul piccolo schermo nell'Arrowverse, dove un Bruce Wayne più anziano aveva il volto di Kevin Conroy, storica voce di Batman in varie produzioni animate.