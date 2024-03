Batman: Grant Morrison risponde a Zack Snyder: 'Se uccidesse sarebbe uguale a Joker'

Zack Snyder ha recentemente suscitato alcune polemiche quando ha difeso la sua versione aggressiva di Batman da Batman v Superman: Dawn of Justice che uccide a sangue freddo, una scelta che per molti fan dei fumetti è contraria ai principi fondamentali del personaggio. Ora, lo scrittore di fumetti Grant Morrison è intervenuto e non è d'accordo con Snyder. Secondo Morrison, "se Batman uccidesse i suoi nemici, sarebbe uguale a Joker".

Nella sua newsletter Xanaduum, Morrison - il cui lavoro su Batman è stato tra i più definitivi e acclamati di sempre - ha approfondito non solo l'aspetto pratico del perché Batman non uccide (perché finirebbe arrestato dal commissario Gordon, in teoria), ma anche l'aspetto psicologico del personaggio e di come la regola del "non uccidere" di Batman sia qualcosa che gli è rimasta impressa fin da quando era un bambino e che fa parte del suo stato mentale, non essendosi mai sviluppato del tutto, in un certo senso, dal bambino che ha visto i suoi genitori assassinati a Crime Alley.

Il Batman di Snyder uccide, quello di Morrison no

"Il fatto che Batman si metta in pericolo ogni notte ma si rifiuti fermamente di uccidere è un elemento essenziale della magnifica, orrenda e infantile psicosi del personaggio", ha scritto Morrison.

C'è anche la questione del confine tra ciò che Batman fa e ciò che fanno i cattivi. I cattivi uccidono, Batman no. Questo fa la differenza, almeno per Bruce Wayne che, se mai dovesse oltrepassare il limite, non sarebbe migliore di coloro che hanno ucciso i suoi genitori.

"La linea che Bruce Wayne traccia è una chiara delimitazione tra lui e i cattivi, e se Batman dovesse mai oltrepassarla, non ci sarebbe alcuna differenza tra loro", ha aggiunto Morrison.

La versione di Snyder

Per Snyder, i suoi commenti riguardano la possibilità di uccidere piuttosto che un codice personale, come parte di quello che ha precedentemente definito il suo "punto di vista decostruttivista" sui supereroi.

"La gente dice sempre: 'Batman non può uccidere'. Quindi, Batman non può uccidere è canonico. E io dico: 'Ok, beh, la prima cosa che voglio fare quando lo dici è vedere cosa succede'", ha dichiarato Snyder durante un'intervista a The Joe Rogan Experience. "E loro: 'Beh, non mettetelo in una situazione in cui deve uccidere qualcuno', e io: 'Beh, è come se proteggeste il vostro Dio in un modo strano, giusto? Stai rendendo il tuo Dio irrilevante'".