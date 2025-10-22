Zack Snyder svela la foto "segreta" di Ben Affleck nei panni di Batman: "Una delle mie preferite"

Zack Snyder ha pubblicato una foto inedita di Ben Affleck - la sua preferita - nei panni di Batman in Batman v Superman: Dawn of Justice, svelando così un nuovo dettaglio sulla realizzazione della Snyder Cut.

Da quando Zack Snyder si è unito a Instagram il mese scorso, ha pubblicato varie foto del dietro le quinte dei suoi film, da Sucker Punch a L'uomo d'acciaio, fino al recente The Last Photograph, attualmente in produzione. Ma l'ultima foto non è passata inosservata all'occhio attento dei fan. L'immagine inedita ritrae, infatti, Batman di Ben Affleck con indosso il costume dell'Incubo di Bruce Wayne. L'immagine è accompagnata dalla seguente scritta:

"Una delle mie foto preferite di Batman. l'ho scattata con la mia Leica Monochrom. Abbiamo costruito quel piccolo set appositamente per questi ritratti."

Nuovo sguardo all'Incubo di Batman

I "ritratti" a cui Zack Snyder fa riferimento nella didascalia del post sono le immagini teaser che il regista ha utilizzato per promuovere la sua director's cut di Justice League, uscita su HBO Max nel 2021. Nonostante mostri il ​​costume dell'Incubo di Batman, questo non compare costume non compare in Zack Snyder's Justice League fino alla fine del film quando Bruce Wayne, interpretato da Affleck, ha un sogno apocalittico sul futuro.

I fan sono ancora molto affezionati al percorso di Zack Snyder nel DC Extended Universe della Warner Bros. e ai tre film da lui diretti, L'Uomo d'Acciaio (2013), Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) e Zack Snyder's Justice League (2021) - noti collettivamente come Zack Snyder's Justice League Trilogy. E nonostante la direzione impressa da James Gunn alla nuova rea della DC, c'è ancora chi chiede a gran voce il ritorno di Snyder nel franchise per permettergli di completare il suo arco narrativo di cinque film per il DCEU.

L'ipotesi che faccia ritorno è stata più svolte smentita da James Gunn e a conferma Snyder stesso ha annunciato di essere immerso nella preparazione del suo nuovo lungometraggio, The Last Photograph, ambientato in Sud America e incentrato su un ex agente della DEA che perlustra le montagne alla ricerca dei figli dei suoi fratelli diplomatici assassinati, aiutato da un fotografo tossicodipendente che ha visto gli assassini.