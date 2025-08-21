Zack Snyder, Netflix boccia il suo thriller da 100 milioni di dollari dopo il flop di Rebel Moon

Dopo che l'epica space opera non ha ottenuto il successo sperato, Netflix non ha approvato il progetto successivo del regista che infatti tornerà con una produzione più piccola e indipendente

Dopo l'esperimento di Rebel Moon, sembra che la collaborazione di Zack Snyder con Netflix abbia raggiunto un punto morto.

Lo scorso dicembre, con grande sorpresa di molti, è stato annunciato che Snyder avrebbe diretto un thriller d'azione sulla polizia di Los Angeles per Netflix, che sarebbe stato il suo prossimo film. Alla fine pare che quel progetto sia stato accantonato. Ma perché?

Nelle ultime ore sarebbe trapelata la notizia secondo cui il prossimo progetto di Snyder, intitolato The Last Photograph, sarà realizzato in modo indipendente, senza il supporto di Netflix, e con Stuart Martin e Fra Fee, due attori con cui ha lavorato in Rebel Moon, come protagonisti.

Rebel Moon - Parte uno: Figlia del fuoco - Sofia Boutella in una foto

La collaborazione tra Snyder e Netflix è al capolinea?

Il sito di scoop TheInSneider ha riportato ora che il rapporto del regista con il capo della piattaforma digitale Dan Lin è diventato piuttosto teso. Lin, apparentemente poco impressionato sia da Rebel Moon che dall'incessante frenesia sui social media intorno a Snyder, non era disposto a consegnare al regista un altro assegno milionario.

Snyder aveva infatti proposto a Lin un thriller d'azione incentrato sulla LAPD, che ha incuriosito il capo di Netflix, fino a quando non si è parlato di budget. Fonti dicono che Snyder voleva 100 milioni di dollari per realizzare il film. Per contestualizzare, ogni episodio di Rebel Moon ha incassato circa 83 milioni di dollari.

Lin ha respinto la proposta, suggerendo una cifra compresa tra i 75 e gli 80 milioni di dollari. Snyder ha rifiutato e questo avrebbe fatto fallire l'intero progetto. Ora sta realizzando il già citato The Last Photograph, senza Netflix e con due attori poco conosciuti.

Justice League: Zack Snyder sul set del film

Zack Snyder dovrà ridurre sensibilmente i suoi budget?

Adesso Snyder si trova in una posizione precaria: è ancora un nome con una base di fan fedeli, ma non gode più del sostegno incondizionato di cui godeva un tempo alla Warner Bros e poi a Netflix. Non è proprio facile racimolare finanziamenti indipendenti per un film poliziesco da 100 milioni di dollari. Il budget di The Last Paragraph sarà di molto inferiore.

Snyder e Netflix avevano stipulato un accordo cinematografico di due anni nel luglio 2021. Nell'ambito di questa partnership, il regista ha realizzato diversi progetti, tra cui Army of the Dead, Twilight of the Gods e Rebel Moon Parte 1 e 2. Tuttavia, la loro collaborazione potrebbe essersi conclusa senza grandi successi.