Henry Cavill torna nei panni di Superman... ma solo nello scatto inedito di Zack Snyder

Dopo aver ampiamente accontentato i fan di Ben Affleck diffondendo varie immagini inedite del suo Batman, è la volta di Henry Cavill. Il regista Zack Snyder ha condiviso uno scatto dell'attore nei panni di Superman scattato durante le riprese di Batman V Superman: Dawn of Justice accompagnandolo con la didascalia "Harry nel suo ambiente naturale".

La foto in questione ritrae una pellicola contenente inquadrature di Cavill nei panni di Superman. Sia L'uomo d'acciaio che Batman V Superman: Dawn of Justice sono stati girati in pellicola, ma l'acconciatura sfoggiata dal divo inglese conferma che l'immagine è tratta dal secondo cinecomic.

Zack Snyder è il primo fan di Henry Cavill

Il regista non ha mai nascosto il suo sostegno a Henry Cavill ritenendolo perfetto per il ruolo dell'Uomo d'Acciaio. A ottobre, il regista ha scritto nella didascalia di una foto del Superman di Cavill "Henry Cavill è Superman". Parlando con E! News alla première de L'Uomo d'Acciaio del 2013 a New York, Snyder aveva svelato il motivo che lo aveva spinto a scegliere Cavill per il ruolo di Superman:

"Beh, prima di tutto, non era brutto e non era in pessima forma. Ma soprattutto è un grande attore, e in più possiede questa sincera grandiosità che è inspiegabile. Ed è quello che cerchi. Penso che con Superman non si possa sperare in niente di più che avere quel qualcosa in più che lo rende speciale."

A unirsi ai complimenti era stata anche Deborah Snyder, moglie di Zack Snyder nonché produttrice de L'Uomo d'Acciaio, dichiarando: "La spinta decisiva a sceglierlo è stato il momento in cui abbiamo fatto il provino e, non essendo il costume pronto, gli abbiamo fatto indossare il vecchio costume di Christopher Reeve perché era tutto quello che avevamo. E anche se quel costume aveva molti anni, lui lo ha indossato, è uscito dalla roulotte e tutti sono rimasti a bocca aperta. E in quel momento abbiamo capito che era il nostro Superman."

Come sappiamo, con l'avvento del nuovo DCU di James Gunn Henry Cavill è stato sostituito da David Corenswet come nuovo Superman e, dopo aver fatto la conoscenza del suo personaggio nel cinecomic del 2025, di cui parliamo nella nostra recensione di Superman, farà ritorno nell'estate 2025 nel sequel Man of Tomorrow.