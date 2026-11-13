Batman di Robert Pattinson potrebbe entrare nella Justice League, ma ci sono due grandi problemi

Skydance starebbe valutando di mantenere Robert Pattinson nei panni dell'Uomo Pipistrello e affiancarlo a Superman e agli altri eroi del nuovo universo condiviso, ma ci sono due problemi da risolvere prima

Il Batman di Robert Pattinson potrebbe abbandonare i confini del suo universo narrativo per entrare nel nuovo DCU. È una delle ipotesi che circolano attorno ai piani di David Ellison per il futuro di DC Studios, dopo il cambio di regime che ha ridisegnato gli equilibri ai vertici della società e allontanato James Gunn dalla gestione del progetto. Secondo un'indiscrezione riportata da Nexus Point News, Skydance vorrebbe trattenere alcuni interpreti già coinvolti nei film DC, compreso Pattinson, così da accelerare la costruzione di una nuova Justice League.

La prospettiva, però, presenta più di una complicazione. La prima riguarda la continuità narrativa; la seconda, decisamente più concreta per il futuro del casting, è legata alla possibile candidatura dell'attore al ruolo di James Bond.

La strategia di Ellison: riunire subito i grandi eroi DC

I progetti attribuiti a Ellison sembrerebbero puntare a un calendario più rapido, con il ritorno in primo piano di personaggi come Batman, Superman e Wonder Woman. Tra le figure che Skydance vorrebbe riportare sul grande schermo ci sarebbero anche Aquaman e Hal Jordan, alias Lanterna Verde. Quest'ultima ipotesi, se confermata, potrebbe avere conseguenze anche per Lanterns, la serie televisiva già sviluppata per il DCU.

The Batman: Robert Pattinson sul set

Sul fronte degli interpreti, David Corenswet dovrebbe restare Superman, mentre il destino di altri personaggi sarebbe meno definito. Secondo Nexus Point News, tra i nomi che potrebbero non proseguire il loro percorso ci sarebbero Milly Alcock, interprete di Supergirl, e Xolo Maridueña, volto di Blue Beetle. Pattinson, invece, sarebbe tra gli attori che la nuova dirigenza vorrebbe mantenere.

L'idea di riunire rapidamente gli eroi principali avrebbe una sua logica produttiva: Superman è già arrivato al cinema, mentre The Batman Part II è ancora in lavorazione. Entrambi i personaggi avrebbero quindi già una presenza riconoscibile presso il pubblico, facilitando - almeno in apparenza - il percorso verso un film corale.

C'è però una questione che non si risolve semplicemente confermando il ritorno di un attore. Il mondo di The Batman è stato costruito come un universo autonomo, con una Gotham profondamente diversa da quella intravista nel nuovo DCU. Nel film di Superman, inoltre, non viene fatto alcun riferimento all'esistenza di Batman.

Il regista di Clayface ha dichiarato che l'Uomo Pipistrello è attivo durante il periodo in cui si svolge la storia del suo film, ma questo non basta a stabilire un collegamento con la versione interpretata da Pattinson. Anche l'ambientazione di Gotham, per quanto evocativa, presenta caratteristiche differenti rispetto a quella della saga diretta da Matt Reeves.

Un eventuale ingresso nel DCU richiederebbe quindi una spiegazione narrativa capace di raccordare due mondi finora separati. Non è impossibile, ma sarebbe una scelta significativa, soprattutto considerando quanto l'identità di The Batman sia legata al suo tono realistico e alla dimensione più isolata del personaggio.

James Bond potrebbe scombinare i piani di Skydance

L'ostacolo più ingombrante, tuttavia, potrebbe arrivare da un'altra saga. Robert Pattinson è infatti tra gli attori accostati al casting del prossimo James Bond, il reboot prodotto da Amazon MGM Studios. Secondo le indiscrezioni, anche Nicholas Hoult avrebbe sostenuto un provino per il ruolo dell'agente segreto.

The Batman: Robert Pattinson in una scena

La coincidenza è particolarmente delicata perché Hoult interpreta Lex Luthor nel DCU: un suo eventuale ingaggio come 007 costringerebbe lo studio a valutare un nuovo interprete per il principale antagonista di Superman. Lo stesso ragionamento vale per Pattinson, qualora venisse scelto per Bond: un impegno di questa portata potrebbe rendere difficile partecipare contemporaneamente ai progetti DC, soprattutto se Ellison intendesse accelerare la produzione di un film sulla Justice League.

Al momento, però, non esiste alcuna conferma ufficiale né sul trasferimento del Batman di Pattinson nel DCU né sulle scelte per il prossimo 007. L'ipotesi resta dunque nel campo delle indiscrezioni: abbastanza concreta da alimentare le discussioni sul futuro di DC Studios, ma ancora lontana da un annuncio.