Batman: Kit Harington non sa se era davvero in corsa per il ruolo poi andato a Robert Pattinson

L'interprete di Jon Snow ha raccontato di aver avuto un incontro a Los Angeles proprio negli anni in cui Matt Reeves preparava il suo Batman. Non sa però dire se quel colloquio riguardasse davvero il ruolo poi affidato a Robert Pattinson.

Kit Harington non esclude di essere passato, almeno per un momento, dalle selezioni di The Batman. Non ne ha però un ricordo abbastanza preciso da poterlo affermare. L'attore britannico, diventato famoso in tutto il mondo grazie al ruolo di Jon Snow in Il trono di spade, ne ha parlato durante una conversazione con Josh Horowitz per il podcast Happy Sad Confused.

Jon Snow veste Batman?

La domanda era piuttosto diretta: era stato preso in considerazione per interpretare il Cavaliere Oscuro? Harington ha cercato di tornare con la memoria a quel periodo e ha ricordato un incontro avvenuto a Los Angeles. Il problema è che non riesce più a collegarlo con certezza a The Batman. "Credo di aver incontrato qualcuno all'inizio, ma quando ho saputo che era Robert Pattinson ho pensato: "Sì, certo. È lui quello che dovrebbero scegliere"", ha raccontato.

Kit Harington sul red carpet

Non si tratta quindi di una conferma. Kit Harington stesso ha immediatamente ridimensionato il ricordo, spiegando che in quegli anni gli capitava continuamente di partecipare a incontri per progetti diversi e che, a distanza di tempo, è difficile distinguere un colloquio dall'altro. "No, sinceramente non riesco a ricordarlo. Mi sembra di dovermi sforzare per venirne a capo. A un certo punto c'è stato un incontro a Los Angeles. Ma fai un sacco di incontri per un sacco di cose diverse", ha aggiunto.

Il suo racconto lascia così una curiosità irrisolta sul casting del film. Non è possibile sapere se quell'incontro fosse davvero legato alla ricerca del nuovo Bruce Wayne, ma Harington ricorda almeno di aver avuto un colloquio nel periodo giusto.

Per Kit Harington potrebbe esserci ancora Batman

La storia, però, non finisce necessariamente qui. Anche se Harington non è diventato il Batman di Matt Reeves, esiste un altro progetto cinematografico nel quale il personaggio tornerà con un volto completamente diverso.

Un primo piano di Kit Harington

Si tratta di Batman: The Brave and the Bold, uno dei film annunciati da James Gunn e Peter Safran nel 2023 nell'ambito del nuovo DCU. Alla regia è stato scelto Andy Muschietti, mentre Christina Hodson è stata indicata come sceneggiatrice nel gennaio 2026. Per questo Batman, però, il casting non è ancora stato annunciato. Nel 2025 Gunn aveva spiegato che la sceneggiatura non era ancora pronta, pur dicendo di avere già alcuni interpreti in mente per il ruolo.

Questo significa che, almeno sulla carta, il capitolo Batman non è definitivamente chiuso per Harington. Non ci sono tuttavia elementi che indichino un suo coinvolgimento in The Brave and the Bold, né l'attore ha dichiarato di essere in trattative per il film.

La nuova pellicola seguirà una versione di Bruce Wayne che dovrà anche confrontarsi con il figlio Damian. Il ragazzo diventerà infatti Robin, portando nel film una dinamica familiare che non era mai stata al centro delle precedenti versioni cinematografiche del personaggio.

Per ora, dunque, resta soltanto il ricordo di quell'incontro a Los Angeles. Kit Harington non sa se fosse davvero un'audizione indiretta per Batman. E, considerando che alla fine il ruolo è andato a Robert Pattinson, forse la sua stessa reazione all'epoca dice già abbastanza.