Batman: Christian Bale, Ben Affleck e Robert Pattinson a confronto in un'epica fan art

Ecco i Batman versione Christian Bale, Ben Affleck e Robert Pattinson a confronto in un'epica fan art realizzata sulla scia della comparsa del costume di Pattinson in The Batman in rete.

Un'epica fan art mette a confronto i Batman di Christian Bale, Ben Affleck e Robert Pattinson. Dopo che lo svelamento del costume di Robert Pattinson in The Batman via Twitter ha acceso la fantasia dei fan, gli utenti si sono sbizzarriti nei commenti e qualcuno ha svelato anche la propria vena creativa, come dimostra la fan art che trovate di seguito.

Secondo il regista di The Batman Matt Reeves, lo sguardo sul Batman di Robert Pattinson sarà profondamente diverso da quello dei predecessori: il film enfatizzerà le doti investigative del giovane Bruce Wayne, che muove i primi passi come vigilante a Gotham City: "Ci sarà un punto di vista forte, sarà un racconto noir su Batman".

Le riprese di The Batman sono in corso in Inghilterra e Scozia. Il film vedrà l'inglese Robert Pattinson nei panni di Batman/Bruce Wayne, con lui ci saranno anche Zoë Kravitz (Catwoman), Paul Dano (Enigmista), John Turturro (Carmine Falcone), Peter Sarsgaard, Jayme Lawson e Andy Serkis nel ruolo di Alfred.

L'uscita di The Batman è fissata per il 25 giugno 2021.

The Batman, il costume di Robert Pattinson in versione a colori