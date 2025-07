Basic Instinct: in arrivo il reboot "anti-woke" prodotto da Amazon MGM

Trentatré anni dopo aver scandalizzato il pubblico con un accavallamento di gambe rimasto impresso nell'immaginario collettivo, lo sceneggiatore di Basic Instinct Joe Eszterhas torna sul 'luogo del delitto' con la sceneggiatura per un reboot che promette di essere "anti-woke".

Come rivela The Wrap, Amazon MGM Studios e il produttore Scott Stuber hanno acquisito i diritti del reboot di Joe Eszterhas. Del film, ancora privo di titolo, non sono stati svelati dettagli, ma siamo certi che alimenterà non poche polemiche sulla scia dell'originale del 1992, ferocemente attaccato dalla comunità GBTQ+ e dalle femministe.

L'accordo siglato dallo sceneggiatore è piuttosto costoso: a Joe Eszterhas andranno fino a 4 milioni se il film verrà completato, ma 2 milioni sono già garantiti. Cifre simili a quelle incassate per firmare l'originale, con un budget record di 3 milioni di dollari per la sceneggiatura.

"A chi si chiede cosa ci faccia un uomo di 80 anni a scrivere un thriller sexy ed erotico: le voci sulla mia impotenza cinematografica sono esagerate e discriminatorie per età", ha dichiarato Joe Eszterhas a _IndieWire. "Chiamo il mio partner di scrittura l'OMETTO CONTORTO e vive da qualche parte dentro di me. È nato a 29 anni e morirà a 29 anni, e mi dice che è 'al settimo cielo' all'idea di scrivere quest'opera e offrire agli spettatori un'esperienza selvaggia e orgasmica. Questo mi rende molto felice."

Michael Douglas e Sharon Stone in Basic Instinct

Scandalo nella sala cinematografica

Pur avendo criticato a più riprese la celebre scena delle gambe accavallate, svelandone i retroscena, il thriller erotico di Paul Verhoeven ha lanciato Sharon Stone nell'olimpo delle star.

Oltre a essere uno dei principali incassi del 1992, Basic Instinct è diventato uno dei film vietati ai minori di maggior successo di tutti i tempi. Michael Douglas interpretava il Detective Nick Curran, catturato in un gioco sessuale con la presunta killer e scrittrice crime Catherine Tramell (Sharon Stone).

Sharon Stone in Basic Instinct

"Volevo interpretarla così tanto che ho tenuto la sceneggiatura sul frigorifero per otto mesi. Continuavo a pensare, 'Lo farò, otterrò questa parte', mentre la offrivano a tutte le altre attrici sul pianeta", ha raccontato Stone a THR nel 2024, rivelando di non essere stata certo la prima scelta. "Ero la tredicesima scelta. Il produttore esecutivo me lo ha ripetuto senza sosta per tutta la durata delle riprese, chiamandomi Karen. 'Tu, Karen, eri la tredicesima scelta'".

Quando la sua performance la portò al successo, Sharon Stone ricorda di aver provato un senso di sollievo. "Mentre camminavo sul red carpet a Cannes e un migliaio di persone iniziavano a scandire il mio nome, mi sono sentita pervadere da un'ondata di sollievo, da una sensazione di calma", ha ricordato.

Il reboot di Joe Eszterhas arriva dopo un sequel realizzato nel 2006, Basic Instinct 2, stroncato dalla critica e ignorato dal pubblico, che ha incassato solo 38,8 milioni globali contro i 353 del suo predecessore. Chissà se Sharon Stone accetterà di fare ritorno nel reboot che si preannuncia davvero 'scottante'.