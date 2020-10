Basic Instinct, Sharon Stone: "Mi chiesero di togliermi le mutande con una scusa"

Sharon Stone ha affermato che il regista di Basic Instinct, Paul Verhoeven, prima di filmare la famosa scena dell'accavallamento delle gambe, le chiese di porgerli le mutandine, l'attrice ha spiegato: "Ero ignara di tutto, mi chiesero di togliermi le mutande con una scusa, non sapevo come sarebbe andata a finire."

Una delle scene più iconiche della pellicola vede la Stone accavallare le gambe in una stanza piena di uomini durante un interrogatorio; l'attrice ha ricreato la scena sul palco quando ha accettato il suo riconoscimento di Donna dell'anno e durante una serie di Talk Show americani.

La Stone ha dichiarato: "Alcuni anni fa ero seduta sul set e il regista ha detto: 'Puoi passarmi le mutande perché le vediamo nella scena e il tuo personaggio non dovrebbe indossarle, tranquilla, non lasceremo che si vedano le tue parti intime'. Al che ho risposto: 'Certo.' Non sapevo che questo momento avrebbe cambiato la mia vita per sempre".

L'attrice vide la suddetta scena di Basic Instinct per la prima volta soltanto alcuni mesi dopo, durante la presentazione del film a Cannes e, rivelando di essersi sentita profondamente tradita dall'imbroglio del regista, gli si avvicinò per schiaffeggiarlo.