Basic Instinct: Emerald Fennell smentisce di essere coinvolta nel reboot

La regista e i portavoce di Amazon hanno dichiarato che non c'è nulla di fondato nelle recenti dichiarazioni dello sceneggiatore Joe Eszterhas.

Emerald Fennell e Amazon hanno ufficialmente smentito le dichiarazioni di Joe Eszterhas che sostenevano la regista fosse impegnata nelle trattative per occuparsi del reboot di Basic Instinct.

Lo sceneggiatore, intervistato da The Guardian, aveva parlato del progetto e del suo sviluppo, facendo un chiaro riferimento alla regista di Cime Tempestose.

La smentita della regista

Eszterhas aveva dichiarato: "I produttori stanno negoziando con una regista realmente interessante, una britannica, Emerald Fennell, che ha realizzato Una donna promettente e ''Cime tempestose''. La sua sensibilità è esattamente giusta. Lei è qualcuno che non ha paura delle controversie e della sessualità".

Una donna promettente: Emerald Fennell in una foto dal set

La portavoce della regista, tuttavia, ha smentito le dichiarazioni al sito Deadline: "Non c'è nulla di vero. Non è coinvolta in nessun modo".

Anche Amazon ha negato che siano in corso delle trattative con la filmmaker, sostenendo che le parole dello sceneggiatore siano "categoricamente false".

Non è quindi chiaro il motivo per cui lo sceneggiatore abbia parlato in modo preciso di Emerald durante l'intervista, nonostante i diretti interessati, anche tra le fila della produzione, abbiano negato ogni trattativa in corso.

Un reboot già criticato

Eszterhas ha firmato lo script di Basic Instinct, il film con star Sharon Stone e Michael Douglas, e alcuni mesi fa erano emerse le notizie di un suo coinvolgimento nello sviluppo del reboot.

Le prime indiscrezioni sostenevano che la nuova versione della storia era stata ideata come "anti-woke".

Proprio la protagonista del thriller, commentando la notizia dello sviluppo del reboot, aveva ironicamente augurato buona fortuna alle persone coinvolte, sostenendo che non capisce il motivo per cui si voglia riportare sugli schermi la storia.