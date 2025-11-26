Basic Instinct, i baby attori del cult I ragazzi vincenti si intrufolarono a una proiezione vietata ai minori

Chauncey Leopardi ha raccontato un aneddoto che riguarda il periodo sul set, quando uscì il film con Sharon Stone e Michael Douglas.

Uno dei membri del cast de I ragazzi vincenti, family movie del 1993, Chauncey Leopardi, ha svelato uno dei ricordi maggiormente divertenti che riguardano il periodo di lavorazione del film.

Leopardi ha svelato che il giovanissimo cast principale del film, del quale faceva parte, venne fatto entrare di nascosto alla proiezione vietata ai minori di Basic Instinct.

La proiezione proibita di Basic Instinct e l'esperienza sul set de I ragazzi vincenti

"C'era un cinema dall'altro lato della strada e noi comprammo i biglietti per un altro film e ci intrufolammo dentro" ha dichiarato Leopardi, che ha spiegato come l'aiuto del fratello maggiore del collega Tom Guiry fu fondamentale.

Primo piano di Sharon Stone in Basic Instinct

L'esperienza sul set è stata incredibile, secondo il racconto di Leopardi: "Alloggiavamo in un complesso di condomini, tutti i ragazzi e tutte le nostre famiglie" ha dichiarato "C'era una piscina, giocavamo ai videogiochi. Sul set c'erano il baseball e una casa sull'albero costruita apposta per il film, ed era tutto incredibile. Lavoravamo lunghe ore al caldo, ma allo stesso tempo avevamo questa fantastica esperienza da campo estivo. Era molto divertente e piacevole e tutto ciò si è tradotto sullo schermo, per vivere per sempre come quell'unico momento".

L'incredibile accoglienza di Basic Instinct

Il thriller/erotico del 1992 fu un controverso quanto memorabile successo, grazie soprattutto alla sensuale performance di Sharon Stone nei panni della ambigua e manipolatrice scrittrice Catherine Tramell. Il film è diventato famoso anche per la celebre sequenza dell'interrogatorio del personagggio di Stone, in cui l'attrice, vestita con un abito bianco, accavalla le gambe e mostra brevemente di essere senza mutande.

Inizialmente, Basic Instinct di Paul Verhoeven fu classificato NC-17 della Motion Picture Association of America, modificato successivamente con un rating R per la distribuzione nelle sale. Nel cast, oltre a Sharon Stone e Michael Douglas, anche Jeanne Tripplehorn, George Dzundza, Denis Arndt, Leilani Sarelle, Bruce A. Young, Chelcie Ross, Dorothy Malone e Wayne Knight, con Benjamin Mouton e James Rebhorn.