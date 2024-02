Barbie: What Was I Made For? di Billie Eilish vince il Grammy per la migliore canzone dell'anno

Il brano What Was I Made For?, scritto da Billie Eilish per la colonna sonora di Barbie, trionfa alla 66ª edizione dei Grammy Award.

Billie Eilish e il fratello Finneas O'Connell hanno vinto il Grammy per la migiore canzone dell'anno con il brano What Was I Made For?, scritto per la colonna sonora del film di successo diretto da Greta Gerwig, Barbie. Tra i loro colleghi in lizza c'erano A&W di Lana Del Rey, Anti-Hero di Taylor Swift, Butterfly di Jon Batiste, Dance the Night di Dua Lipa, sempre da Barbie, Flowers di Miley Cyrus, Kill Bill di SZA e Vampire di Olivia Rodrigo.

Durante il suo discorso di ringraziamento, Eilish ha rivolto un pensiero speciale a Greta Gerwig ringraziandola per aver "realizzato il miglior film dell'anno", facendo apparentemente riferimento al fatto che quest'anno la regista è stata snobbata agli Oscar.

La ballata per pianoforte ha ricevuto anche il Grammy per la migliore canzone scritta per i media, categoria in cui ha gareggiato contro altre tre canzoni di Barbie - Dance the Night di Dua Lipa, I'm Just Ken di Ryan Gosling e Barbie World di Nicki Minaj e Ice Spice - oltre a Lift Me Up di Rihanna da Black Panther: Wakanda Forever.

La scrittura del brano

In una conversazione con i giornalisti nella sala stampa dopo la vittoria, Eilish ha spiegato che lei e suo fratello avevano incontrato qualche ostacolo nella scrittura delle loro canzoni prima di ottenere l'opportunità di scrivere per la colonna sonora del film.

"Lavoravamo tre giorni a settimana e non ci veniva in mente niente, e anche se ci veniva in mente qualcosa non ci sembrava giusto, non ci sembrava buono, non ci sembrava vero. E mi sono preoccupata molto, mi sono innervosita, sentivo che si stava avvicinando la fine. Ero in un momento davvero buio, davvero, davvero buio, è difficile ripensarci, ma Greta è venuta da noi e ci ha offerto questa cosa che ci ha cambiato la vita e che non avevamo capito che ci avrebbe cambiato la vita, e abbiamo scritto What Was I Made For? 24 ore dopo aver visto il film", ha detto la cantante.