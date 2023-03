Sciame, Billie Eilish nel cast della serie di Donald Glover

Billie Eilish debutta in Sciame, la nuova serie Prime Video creata da Donald Glover e Janine Nabers che racconta la storia di Dre e della sua ossessione per una pop star.

Sciame, la nuova serie Prime Video co-creata da Donald Glover e Janine Nabers, arricchisce il suo cast con l'arrivo di Billie Eilish. La piattaforma ha condiviso un breve video che la mostra nello show al suo debutto.

Il video diffuso dall'account ufficiale di Prime Video, rivela l'arrivo di Billie Eilish in Sciame. Secondo la prima anticipazioni, Eilish interpreterà un personaggio di nome Eva.

La serie, come riportato da ComicBook, racconta la storia di Dre, "una giovane donna ossessionata da una pop star immaginaria i cui fan sono noti come Sciame". Lo show accompagna lo spettatore nella vita di Dre e nel fandom mostrando come ciò riesce a condurla in luoghi oscuri e inaspettati.

Sciame, su Prime Video in streaming da oggi

Nel cast di Sciame Dominique Fishback nei panni di Dre, Chloe Bailey in quelli di Marissa e Damson Idris nel ruolo del fidanzato di Dre. Accanto a loro anche Rickey Thompson, Paris Jackson, Rory Culkin, Kiersey Clemons e Byron Bowers i cui ruoli non sono ancora stati rivelati.

"Sappiamo che lo show susciterà diverse reazioni" ha dichiarato Janine Nabers, co-creatrice della serie. "Sappiamo che le persone reagiranno alla serie in modo diverso. Potrebbero arrabbiarsi o sentirsi ispirate. Voglio quindi solo dire a tutti che se volete twittare dopo aver visto lo show per parlare dei vostri sentimenti, twittate a Donald [Glover]".

Nel ruolo di showrunner, co-creatrice e produttrice esecutiva Janine Nabers. Donald Glover è co-creatore e produttore esecutivo. Tra i produttori esecutivi Stephen Glover, Fam Udeorji, Steven Prinz e Michael Schaefer.

La prima stagione di Sciame debutta oggi in esclusiva su Prime Video.