Barbie: Billie Eilish svela il video della sua canzone What Was I Made For?

Billie Eilish ha condiviso online il video della canzone What Was I Made For?, realizzata per la colonna sonora di Barbie, che l'ha vista impegnata anche come regista.

Nella colonna sonora di Barbie ci sarà spazio anche per un brano inedito di Billie Eilish, intitolato What Was I Made For?, di cui è stato condiviso il video ufficiale.

La giovane star della musica è stata impegnata anche come regista e sulle note del brano la si vede mentre appende delle riproduzioni in miniatura dei suoi outfit più famosi che hanno segnato alcune tappe significative della sua carriera, faticando però a mantenere il controllo della situazione.

Billie Eilish in versione regista

Il video che accompagna le note di What Was I Made For? è caratterizzato da un'atmosfera malinconica e Billie Eilish, che ha composto la canzone insieme al fratello Finneas, si è ispirata alla storia portata sul grande schermo da Greta Gerwig con il film Barbie. Il testo affronta infatti il tema della ricerca della propria identità e di uno scopo nella propria vita, rispecchiando il viaggio che compie la protagonista interpretata da Margot Robbie nel mondo reale dopo aver lasciato Barbie Land.

Barbie, Ryan Gosling: "Margot Robbie ci costringeva a vestirci tutti di rosa una volta a settimana"

I dettagli sul film

La trama ufficiale di Barbie, in arrivo il 20 luglio in Italia, anticipa: Vivere a Barbie Land significa essere perfetti in un luogo perfetto. A meno che tu non stia attraversando una crisi esistenziale. Oppure tu sia un Ken.

Gerwig ha firmato la sceneggiatura di Barbie in collaborazione con Noah Baumbach.

Tra gli interpreti, oltre a Margot Robbie e Gosling, ci sono anche America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera, Ariana Greenblatt , Issa Rae, Rhea Perlman e Will Ferrell. Fanno parte del cast del film anche Ana Cruz Kayne, Hari Nef, Alexandra Shipp, Kingsley Ben-Adir, Simu Liu, Ncuti Gatwa, Scott Evans, Jamie Demetriou, Connor Swindells, Sharon Rooney, Nicola Coughlan, Ritu Arya, e il premio Oscar Helen Mirren.