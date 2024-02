Barbie, la sconfitta ai BAFTA è solo l'antipasto di una debacle anche agli Oscar?

Barbie non ha avuto una serata spettacolare ai British Academy of Film and Awards, alias i BAFTA, un copione che potrebbe ripresentarsi praticamente identico anche durante la notte degli Oscar.

Domenica si è svolta a Londra la 77a edizione dei BAFTA, che ha visto una rivincita un po' a senso unico del "Barbenheimer". Oppenheimer ha avuto il maggior numero di nomination, essendo in lizza per 13 premi, e ha anche ottenuto il maggior numero di vittorie, aggiudicandosi sette di quelle nomination.

Nessuna vittoria per Barbie

Diversa è stata la storia di Barbie, che ha totalizzato cinque nomination e non ha ottenuto alcuna vittoria. Come per gli Oscar, il film non aveva ottenuto la nomination per la miglior regia di Greta Gerwig, ma Margot Robbie ha ottenuto invece la nomination come miglior attrice. Barbie è stato inoltre escluso dalla corsa per il miglior film.

L'esclusione di Barbie dai BAFTA precede l'assegnazione degli Academy Awards a marzo (in Italia gli Oscar andranno in onda sulla Rai).

Il film è in lizza per alcuni premi importanti, tra cui quello per il miglior film. È in lizza anche per il miglior attore non protagonista (Ryan Gosling), la migliore attrice non protagonista (America Ferrera), la migliore sceneggiatura non originale (Greta Gerwig e Noah Baumbach), i migliori costumi (Jacqueline Durran) e la migliore canzone originale ("I'm Just Ken" e "What Was I Made For?").

La reazione di Margot Robbie

"Non ci si può sentire tristi quando si sa di essere così fortunati", ha dichiarato Robbie a tal proposito. L'attrice ha inoltre dichiarato di essere "oltremodo estasiata" per il fatto che il film abbia ricevuto otto nomination agli Academy Awards, anche se è stata esclusa della categoria Miglior Attrice. Poi ha ammesso di essere rimasta delusa dal fatto che Greta Gerwig non abbia ricevuto una nomination per il lavoro svolto come regista.

"Ovviamente, penso che Greta doveva essere nominata come regista, perché quello che ha fatto è una cosa che capita una volta nella carriera, una volta nella vita", ha spiegato la Robbie. "Ma tutto questo è più grande di noi. È più grande di questo film, è più grande del nostro settore".

BAFTA 2024: Oppenheimer e Povere creature! battono Barbie e Maestro

E ha aggiunto: "Volevamo fare qualcosa che cambiasse la cultura, che influenzasse la cultura, che avesse un qualche tipo di impatto. E ha già fatto tutto questo, e molto di più di quanto avessimo mai sognato. E questa è davvero la più grande ricompensa che potevamo sperare".