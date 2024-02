BAFTA 2024: Oppenheimer e Povere creature! battono Barbie e Maestro

Oppenheimer ha sbancato i BAFTA 2024 portandosi a casa sette statuette tra cui quelle per miglior film e miglior attore. Bene anche Povere creature! di Yorgos Lanthimos, a quota cinque premi. Battuti i rivali Barbie e Maestro.

Il capo dei BAFTA Sarah Putt ha inaugurato la cerimonia che si è tenuta presso la Royal Festival Hall di Londra dando il benvenuto a una platea ricca di star che includeva anche il principe William, che dei BAFTA è presidente. A condurre la serata è toccato alla star di Doctor Who David Tennant, protagonista di divertenti siparietti.

Tra gli ospiti il campione David Beckham, che ha consegnato il premio per iol miglior esordio britannico, e Dua Lipa, conduttrice del premio per il miglior film britannico.

Alcuni dei momenti più commoventi della serata sono arrivati ​​quando la star di Ted Lasso Hannah Waddingham ha eseguito una cover appositamente arrangiata di Time After Time durante il segmento In Memoriam, che ha onorato star quali Tina Turner e Michael Gambon, e quando Michael J. Fox è arrivato sul palco al culmine della cerimonia per consegnare il premio per il miglior film, che è andato a Oppenheimer, consolidando la sua corsa verso gli Oscar. Fox, arrivato sul palco in sedia a rotelle prima di alzarsi per consegnare il premio, è stato accolto con una lunga standing ovation.

"C'è una ragione per cui dicono che i film sono magici", ha detto l'attore. "I film possono cambiarti la giornata, possono cambiare le tue prospettive. A volte possono persino cambiarti la vita".

BAFTA, Robert Downey Jr. ringrazia Nolan: "Mi ha suggerito un approccio soft per salvare la mia credibilità"

Tutti i vincitori

La lista completa dei vincitori dei BAFTA 2024

MIGLIOR FILM

Oppenheimer - Christopher Nolan, Charles Roven, Emma Thomas - WINNER

OUTSTANDING BRITISH FILM

La zona d'interesse - Jonathan Glazer, James Wilson, Ewa Puszczyńska

OUTSTANDING DEBUT BY A BRITISH WRITER, DIRECTOR OR PRODUCER

Earth Mama - Savanah Leaf (Writer, Director, Producer), Shirley O'Connor (Producer), Medb Riordan (Producer)

FILM NON IN LINGUA INGLESE

La zona d'interesse - Jonathan Glazer, James Wilson, Ewa Puszczyńska

DOCUMENTARIO

20 Days in Mariupol - Mstyslav Chernov, Raney Aronson Rath

FILM D'ANIMAZIONE

Il ragazzo e l'airone - Hayao Miyazaki, Toshio Suzuki

REGISTA

Oppenheimer - Christopher Nolan

SCENEGGIATURA ORIGINALE

Anatomia di una caduta - Justine Triet, Arthur Harari

SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

American Fiction - Cord Jefferson

ATTRICE PROTAGONISTA

Emma Stone, Povere creature!

ATTORE PROTAGONISTA

Cillian Murphy, Oppenheimer

ATTRICE NON PROTAGONISTA

Da'Vine Joy Randolph, The Holdovers

ATTORE NON PROTAGONISTA

Robert Downey Jr., Oppenheimer

CASTING

The Holdovers - Susan Shopmaker

FOTOGRAFIA

Oppenheimer, Hoyte van Hoytema

MONTAGGIO

Oppenheimer, Jennifer Lame

COSTUMI

Povere creature!, Holly Waddington

MAKE UP & HAIR

Povere creature!, Nadia Stacey, Mark Coulier, Josh Weston

COLONNA SONORA ORIGINALE

Oppenheimer, Ludwig Göransson

PRODUCTION DESIGN

Povere creature!, Shona Heath, James Price, Zsuzsa Mihalek

SONORO

La zona d'interesse, Johnnie Burn, Tarn Willers

SPECIAL VISUAL EFFECTS

Povere creature!, Simon Hughes

BRITISH SHORT ANIMATION

Crab Day - Ross Stringer, Bartosz Stanislawek, Aleksandra Sykulak

BRITISH SHORT FILM

Jellyfish and Lobster - Yasmin Afifi, Elizabeth Rufai

EE RISING STAR AWARD (votato dal pubblico)

Mia McKenna-Bruce