Barbie, Ryan Gosling: 'Margot Robbie ci costringeva a vestirci tutti di rosa una volta a settimana'

Non solo il set di Barbie era tutto rosa, ma grazie alle regole di dresscode imposte da Margot Robbie anche le persone. Il compagno di set Ryan Gosling ha svelato che una volta a settimana tutti erano costretti a vestirsi di rosa e chi sgarrava era costretto a pagare una multa.

In una nuova intervista con People, Ryan Gosling ha svelato l'esistenza del giorno rosa, in cui cast e troupe erano obbligati a vestirsi tutti di rosa.

"Margot ha avuto l'idea di questo giorno rosa una volta alla settimana, in cui tutti dovevano indossare qualcosa di rosa", ha spiegato Gosling, che nel film interpreta Ken. "E se non lo facevi, venivi multato. Margot andava in giro a riscuotere le multe e le donava a un ente di beneficenza".

Il giorno rosa è stato molto apprezzato dai maschi

Nessuno, secondo Gosling, ha avuto problemi con la regola imposta da Margot Robbie. Anzi, i membri della troupe maschile hanno apprezzato così tanto il "giorno rosa" da fare un toccante regalo a Robbie e alla regista Greta Gerwig un regalo toccante per "mostrare il loro rispetto e l'ammirazione".

"Sono stato colpito da quanto fossero entusiasti i membri della troupe maschile. Alla fine del film, si sono riuniti tutti e, con i propri soldi, hanno realizzato magliette rosa con frange arcobaleno", ha detto Gosling. "Mi ha ricordato la scena de L'attimo fuggente in cui gli studenti salgono in piedi sui banchi e declamano Walt Whitman".

Le prime reazioni a Barbie lodano il film, definito 'roboante e geiale'. Vedremo adesso come reagirà il pubblico di fronte alla curiosa pellicola che si profila uno dei blockbuster della stagione estiva. Barbie approderà nei cinema italiani il 20 luglio.