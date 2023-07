Barbie, le prime reazioni lodano il film 'roboante' e il cast geniale: 'Date un Oscar a Ryan Gosling!'

La premiere di Barbie, tenutasi a Los Angeles nel weekend, ha invaso i social media di prime reazioni entusiastiche nei confronti del film incentrato sulla popolare bambola Mattel e diretto da Greta Gerwig. La regista ha calcato il pink carpet insieme alle star Margot Robbie e Ryan Gosling mentre c'è chi invoca un Oscar proprio per la performance di Gosling nei panni di Ken.

A fianco di Margot Robbie, che è anche produttrice del film, e Ryan Gosling erano presenti allo Shrine Auditorium anche Issa Rae, Kate McKinnon, Simu Liu, America Ferrera, oltre a Billie Eilish e Dua Lipa che, oltre a interpretare una Barbie sirena, fa parte della score di Barbie.

Barbie, Greta Gerwig svela il disagio di Margot Robbie: "Tutti si complimentavano con Ryan Gosling"

Le prime reazioni della critica sui social media

Il redattore di ScreenRant Joseph Deckelmeier ha definito il film "divertente, roboante e molto intelligente", aggiungendo una metafora sportiva secondo cui "Greta Gerwig mira alle recinzioni e segna un fuoricampo". Deckelmeier ha elogiato la performance di Robbie come "fantastica" e ha notato che Gosling e Simu Liu sono "puro intrattenimento".

Perri Nemiroff di Collider ha elogiato il lavoro artigianale presente nel film, in particolare i costumi e la scenografia. Più opaco il giudizio sulla storia: "Penso che il film giovi particolarmente alla Barbie di Margot Robbie e al suo viaggio, ma ci sono altri personaggi che vivono archi narrativi importanti e avrebbero avuto bisogno di più tempo sullo schermo per approfondire le loro vicende."

Per Jamie Jirak di ComicBook.com Barbie è il "film preferito dell'anno. Greta Gerwig in qualche modo ha superato le mie aspettative... Date a Ryan Gosling una nomination all'Oscar, sono molto seria!".

Sharronda Williams ha definito il film "spiritoso, sincero e decisamente divertente", complimentandosi in particolare con Gosling che "ruba la scena e suscita la maggior parte delle risate". Williams ha anche affermato che la sceneggiatura "a volte sembra un po' troppo carica".

Per Katcy Stephan di Variety Barbie è "la perfezione": "Greta Gerwig offre un commento sfumato su cosa significa essere una donna in un gioco divertente, stravagante e meraviglioso. L'intero cast brilla, in particolare Margot Robbie e Ryan Gosling nei ruoli che sono chiaramente nati per interpretare".

Barbie, uno dei 15 film più attesi al cinema dell'estate 2023, uscirà nei cinema italiani il 20 luglio.