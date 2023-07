Barbie, Greta Gerwig svela il disagio di Margot Robbie: 'Tutti si complimentavano con Ryan Gosling'

Margot Robbie si è sentita insicura a causa delle differenze nel comportamento delle persone che visitavano il set del film Barbie e interagivano con lei e Ryan Gosling.

Tra le pagine del magazine Rolling Stone, la regista del progetto ispirato alla popolare bambola della Mattel ha infatti ricordato quanto accaduto durante le riprese.

Il retroscena condiviso dalla regista

Greta Gerwig ha parlato delle immagini scattate a Venice Beach mentre le star di Barbie stavano girando delle sequenze, con outfit dai colori neon e i pattini ai piedi.

La regista ha sottolineato: "Il modo in cui Barbie agisce a Barbieland è legato al fatto che si tratta di un prolungamento del suo ambiente. Anche le case non hanno mura, perché non hai mai bisogno di nasconderti, non c'è niente di cui vergognarsi o per cui provare imbarazzo. E improvvisamente ti ritrovi nel mondo reale e vorresti nasconderti, quella è l'essenza dell'esistenza umana. Ma quando stavamo girando a Venice Beach è stato affascinante perché stava realmente accadendo di fronte a noi".

Greta ha aggiunto: "Le persone andavano da Ryan, si congratulavano con lui e dicevano: 'Fantastico, Ryan, hai un aspetto grandioso!'. E non dicevano nulla a Margot. La guardavano e basta, ed era semplicemente surreale. In quel momento si è sentita insicura. E, come regista, volevo proteggerla. Ma sapevo inoltre che la scena che stavamo girando doveva essere quella in cui si sentiva esposta. E lo era, come celebrità e come donna. Se devo essere onesta, Ryan pensava: 'Vorrei non indossare questo gilet', ma era un altro tipo di disagio".

Dei momenti complicati

Margot, ricordando al The Tonight Show il momento in cui sono apparsi online gli scatti e i video dal set, aveva ammesso: "Sembra che stiamo ridendo e divertendoci, ma dentro stiamo morendo. Morendo. Era praticamente il momento più umiliante della mia vita".

Robbie aveva poi aggiunto che non si aspettava centinaia di persone ferme a osservare i ciak mentre indossavano outfit ridicoli e giravano delle scene divertenti.