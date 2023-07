Barbie, pioggia di recensioni positive su Rotten Tomatoes per il film: scopriamo il punteggio dei critici

It's a Barbie World... Se gli spettatori di gran parte del mondo (Italia esclusa) dovranno scegliere cosa guardare prima tra il film di Greta Gerwig e Oppenheimer, la stampa ha già avuto modo di vedere, e quindi giudicare la pellicola con Margot Robbie: scopriamone il punteggio su Rotten Tomatoes.

Queen Barbie

Le primissime reazioni al film di Barbie erano già state piuttosto entusiaste, e ora le recensioni della critica, a seguito delle anteprime stampa più prossime all'uscita della pellicola sembrano confermare: il lungometraggio di Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling è spaziale.

E infatti, sul sito aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes, da una media di 22 review, si è giunti a un punteggio della critica del 90%.

Barbie, recensione: life in plastic it's (not) fantastic!

"Tutto ciò che è in Barbie è stato creato unendo elementi capaci di attrarre le masse a idee personali, proprio come la bambola, e il risultato è un film che sa come far contenti gli spettatori" scrive Tatiana Hullender, Screen Rant.

"Sono la cura e l'attenzione ai dettagli di Gerwig che danno a Barbie un reale punto di vista, elevandolo oltre ogni altro prodotto basato su IP pre-esistenti realizzato a scopo di lucro" osserva Devan Coggan, Entertainment Weekly!.

"Il brand Mattel è onnipresente, ma è Gerwig, la cui guida registica è così fluente che sembra essere nata nel mondo della regia, ad annunciare che è lei ad avere il controllo" afferma Manohla Dargis, New York Times.

Barbie è già un successo

Non ancora arriva nelle sale, ma Barbie è già un successo, tra meme, prime recensioni positive e una memorabilissima campagna promozionale (dagli outfit di Margot Robbie al TARDIS rosa di Doctor Who) e Mattel avrebbe addirittura già in cantiere altri 40+ progetti basati sulle proprie IP, oltre a quelli già annunciati in precedenza.

Barbie è solo l'inizio: Mattel ha in mente 45 progetti basati sui suoi giocattoli

"Vivere a Barbie Land significa essere perfetti in un luogo perfetto. A meno che tu non stia attraversando una crisi esistenziale. Oppure tu sia un Ken" si legge nella sinossi ufficiale del film.

Barbie sarà dal 20 luglio al cinema.