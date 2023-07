Barbenheimer: una pioggia di meme celebra l'uscita simultanea di Barbie e Oppenheimer negli USA

Barbie di Greta Gerwig e Oppenheimer di Christopher Nolan sono i due film più attesi dell'estate - guarda caso - usciranno nelle sale americane lo stesso giorno: il 21 luglio.

Mentre in Italia potremo vedere i film con maggior stacco, visto che Barbie sarà distribuito il 20 luglio, mentre per Oppenheimer dovremo attendere il 23 agosto, gli Stati Uniti hanno deciso di far scontrare le due pellicole che per ora sarebbero in una situazione si sostanziale parità. Secondo le stime di AMC, oltre 20.000 spettatori americani vedranno i due film nelle sale del circuito nello stesso giorno.

Tom Cruise su Oppenheimer e Barbie: "Non potrebbe esserci un'accoppiata più esplosiva (o più rosa)"

I meme più divertenti di Barbenheimer

In attesa di scoprire chi avrà la meglio al botteghino in un weekend che si preannuncia particolarmente caliente (e non parliamo solo di meteo), il web ha reagito invadendo i social media con una pioggia di meme a tema Barbenheimer.

Apriamo la carrellata con la scoperta che Barbenheimer ha addirittura una pagina Wikipedia dedicata allo scontro del secolo.