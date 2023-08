Barbie, il nuovo trend su TikTok: 'Se il tuo ragazzo non capisce il film, mollalo'

Se UNO era in grado di rompere le amicizie, il film di Barbie sembra addirittura in grado di rompere delle relazioni. Ma in che modo? Scopriamo cosa sta emergendo dai vari social negli ultimi giorni.

It's a Barbie World

Il successo del film di Barbie tra critica e incassi al botteghino è ormai innegabile, e la pellicola firmata da Greta Gerwig ha appena oltrepassato il miliardo di dollari di incassi, rendendola la prima diretta da una donna a raggiungere un tale traguardo.

Questione di gusti o messaggio?

Ma se c'è chi ha amato il film con Margot Robbie e Ryan Gosling, e ne ha apprezzato molto il messaggio, c'è anche chi non sembra aver gradito o in alcuni casi compreso ciò che volesse trasmettere la pellicola.

E quando si tratta di ragazzi, la cosa potrebbe rappresentare addirittura un deal breaker nella relazione con la propria compagna.

"Se state uscendo con un ragazzo a cui non è piaciuto il film di Barbie, dovete mollarlo" scrive qualcuno su TikTok, come riporta anche Unilad.

E tra i commenti al post, arriva il sostegno di chi concorda: "Sono d'accordo. Vuol dire che non è abbastanza (gioco di parole con Kenough) per voi".

Qualcun altro, infatti, suggerisce addirittura di utilizzare il film (più nello specifico l'interpretazione del film e del suo messaggio) come "metro" per capire se si ha a che fare con il giusto partner: "Credo che andare a vedere Barbie insieme al cinema dovrebbe essere il modo in cui mettete alla prova la vostra relazione, e se avete un buon partner di vita".

E voi, che ne pensate?