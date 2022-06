Barbie: Margot Robbie in costume rosa nelle foto dal set

Margot Robbie sfoggia un costume rosa shocking sul set di Los Angeles del live action Barbie dal vivo, diretto dalla candidata all'Oscar Greta Gerwig. Il costume dell'attrice include pantaloni a campana con disegni a stella sul fondo e un top aderente, con i capelli biondi sciolti sulle spalle, proprio come la popolare bambola Mattel che l'attrice interpreta.

Le foto dal set di Barbie diffuse sui social media da mediafilm - by film updates offrono uno sguardo ravvicinato al look di Margot Robbie mentre esce dal suo trailer e si avvia a girare le sue scene.

La scorsa settimana, i fan hanno avuto il loro primo assaggio del look del coprotagonista Ryan Gosling nei panni di Ken. L'attore ha posato sfoggiando la sua pettinatura biondo platino e gli addominali sotto una giacca di jeans strappata, ma l'aspetto di Ryan Gosling ha diviso i fan. molti sono rimasti perplessi dall'idea di un Ken quarantenne, altri hanno apprezzato.

Nel cast di Barbie troveremo anche Issa Rae, Will Ferrell, Kate McKinnon, Simu Liu, Michael Cera e America Ferrera. Greta Gerwig, che ha co-scritto la sceneggiatura insieme a Noah Baumbach. Le riprese sono attualmente in corso a Londra.

Barbie, Eva Mendes commenta la foto di Ryan Gosling: "Quello è il mio Ken!"

L'approccio alla storia di Barbie sembra sarà particolarmente originale: il manager di Simu Liu gli aveva consigliato di non lasciarsi sfuggire l'occasione di recitare nel film perché la sceneggiatura è una delle migliori che abbia mai letto. L'attore ha raccontato: "Mi ha detto testualmente: 'Se potessi scommettere la mia carriera su una sceneggiatura qualsiasi lo farei con quella di Barbie. Penso davvero che dovresti farlo'".

La stessa protagonista Margot Robbie aveva lodato lo script spiegando: "Le persone sentono 'Barbie' e di solito pensano 'So cosa sarà il film', e poi vengono a sapere che Greta Gerwig sarà sceneggiatrice e regista e reagiscono pensando 'Oh, forse non lo so'".