Barbie, Eva Mendes commenta la foto di Ryan Gosling: "Quello è il mio Ken!"

Eva Mendes ha commentato la prima foto di Ryan Gosling in versione Ken per il film Barbie con un post su Instagram.

La prima foto di Ryan Gosling nel ruolo di Ken per il film Barbie ha scatenato innumerevoli commenti, tra cui quello della sua compagna Eva Mendes che non ha resistito a condividere lo scatto sui social.

L'attrice, che è a fianco dell'attore canadese da oltre dieci anni, sembra abbia apprezzato la trasformazione compiuta per il film diretto da Greta Gerwig.

Eva Mendes, su Instagram, ha condiviso la foto che ritrae Ryan Gosling dopo la trasformazione necessaria per interpretare Barbie scrivendo nella didascalia: "Così. F. Divertente. Così. F. Buono. Così F. eccitata all'idea che vediate questo film... #Quelloeilmioken".

Dopo la prima immagine che ritraeva Margot Robbie, la seconda foto ha scatenato i commenti online tra chi sostiene che Ryan, essendo un quarantenne, sia troppo vecchio per il ruolo di Ken e chi invece apprezza l'approccio ironico e chiaramente iper colorato e sopra le righe al mondo di Barbie.

Nel cast ci saranno anche Simu Liu, probabilmente nel ruolo di un altro Ken, America Ferrera, Kate McKinnon, Alexandra Shipp, Will Ferrell, Issa Rae, Michael Cera e Ariana Greenblatt.

Margot Robbie, protagonista e produttrice del film Barbie, aveva spiegato parlando del progetto diretto da Greta Gerwig, autrice della sceneggiatura con Noah Baumbach, che le persone resteranno sorprese dall'approccio alla storia della famosa bambola della Mattel ideato per il progetto in arrivo il 21 luglio 2023.