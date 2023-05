Barbie, John Cena: "Sono finito a fare Ken tritone perché stavo girando Fast X dall'altro lato della strada"

La presenza di John Cena nel cast di Barbie è una casualità. L'attore ha rivelato di essersi imbattuto per caso in Margot Robbie, interprete e produttrice del film sulla celebre bambola Mattel, dato che girava Fast X dall'altro lato della strada. "Si è trattato di un felice incidente" ha scherzato John Cena, ospite dello show Today.

L'attore, che si schiererà nuovamente contro la famiglia di Fast & Furious nell'imminente Fast X, ha detto di essersi presentato a Margot Robbie, che stava filmando Barbie proprio dall'altra parte della strada rispetto a Fast X, prima del suo casting come tritone.

"Credo che Barbie e Fast X condividano un sacco di parallelismi" ha dichiarato Cena. "Hanno un cast di attori formidabile. Si è trattato di una possibilità di dire, 'Ehi, mi prendereste con voi?'"

Barbie: i personaggi di Will Ferrell e John Cena nelle scene presentate al CinemaCon, ecco la descrizione

John Cena sa essere convincente

Barbie: Margot Robbie in un'immagine

Per convincere Margot Robbie a chiamarlo, John Cena si è reso disponibile a fare "praticamente tutto ciò di cui avete bisogno. Mi hanno chiesto se volevo essere un tritone, e io ho detto, 'Sì, certo'". Con lui anche la cantante Dua Lipa, che firmerà la colonna sonora di Barbie e interpreterà una Barbie sirena, come scopriamo dai poster dei personaggi di Barbie condivisi dalla Warner Bros.

"Non ho mai lavorato con Margot Robbie prima", ha aggiunto Cena. "Ci siamo letteralmente incontrati casualmente come amici. Fast X stava girando dall'altra parte della strada rispetto a Barbie. Mi ha chiesto, 'Perché non fai Barbie?' Ho detto: 'Ci ho provato!' E Margot prende molte decisioni per questo e io ho detto: 'Bene, farò tutto ciò di cui hai bisogno'".

L'ex wrestler ha anche confessato che il suo primo provino per Barbie non era andato a buon fine. "Ho provato e sono stato rifiutato", ha detto al Pop Culture Spotlight di SiriusXM con Jessica Shaw. "Stavano organizzando un casting aperto per il film. Non ero un pezzo del puzzle. Credo che molte volte le persone pensino, 'Oh, non lo farebbe'. Ma io non credo che esistano piccole parti. Una possibilità è una possibilità. Un'opportunità per mostrare la tua abilità o sviluppare una nuova abilità è fantastica. Ecco perché voglio fare tutte queste cose, quindi penso che una volta che si sono resi conto che sarei semplicemente grato di essere coinvolto mi hanno detto, 'Sì, puoi farlo.'"