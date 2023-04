Barbie: i personaggi di Will Ferrell e John Cena nelle scene presentate al CinemaCon, ecco la descrizione

La descrizione delle scene del film Barbie proiettate in anteprima al CinemaCon hanno mostrato i personaggi di Will Ferrell e John Cena.

Barbie è stato presentato all'evento CinemaCon, dove sono state presentate alcune scene in anteprima del progetto con star Margot Robbie e Ryan Gosling, alle prese con il colorato mondo dei personaggi ispirati ai giochi della Mattel. Online non sono emersi i video o condivise le immagini, tuttavia la descrizione del materiale mostrato regala qualche anticipazione sul progetto.

La descrizione delle scene mostrate in anteprima

Una scena di Barbie mostrata in anteprima mostrava Margot Robbie mentre si svegliava in un letto a forma di cuore. Poco dopo è stata proposta una sequenza di ballo, accompagnata dalla voce narrante in cui si dichiara: 'Questo è il miglior giorno di sempre! E lo era anche ieri e lo sarà anche domani!'.

Barbie ha però una crisi esistenziale e chiede ai suoi amici se pensano mai alla morte, prima di mostrare che non tutto sta andando come dovrebbe a Barbie Land quando il piede della protagonista, abitualmente dalla forma perfettamente adatta alle scarpe, diventa piatto sul terreno. Kate McKinnon, che la parte della "Barbie Strana", le offre quindi la possibilità di indossare una scarpa con il tacco o un sandalo. La prima delle due calzature rappresenta la sua vecchia vita, mentre la seconda simbolizza la voglia di conoscenza. A quanto pare la giovane sceglierà la seconda opzione e intraprenderà un viaggio per andare alla scoperta del mondo reale con Ken, interpretato da Ryan Gosling, durante il quale incontreranno John Cena che ha la parte di una sirena.

Nel video mostrato c'è poi spazio per Barbie e Ken che vanno sui pattini a Venice Beach, sequenza di cui erano emerse le foto dal set. Nel materiale proposto al CinemaCon c'è stato spazio anche per il personaggio di Will Ferrell che dichiara: 'Se le persone iniziano a rendersi conto che i nostri personaggi stanno prendendo vita, vuol dire che accadranno cose davvero strane nel nostro mondo'.

Barbie: tutto quello che sappiamo sul film di Greta Gerwig

Margot Robbie e Ryan Gosling saranno i protagonisti di Barbie, in arrivo il 20 luglio, la cui sinossi ufficiale è la seguente:

Vivere a Barbie Land significa essere perfetti in un luogo perfetto. A meno che tu non stia attraversando una crisi esistenziale. Oppure tu sia un Ken.

L'attrice è impegnata anche come produttrice tramite la sua LuckyChap Entertainment.Greta Gerwig firmerà la sceneggiatura con il suo partner Noah Baumbach.