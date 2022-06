Barbie: i look di Margot Robbie e Ryan Gosling versione rollerblade e rodeo fanno impazzire i fan (FOTO)

Nuove immagini dal set del live-action Barbie svelano Margot Robbie e il Ken di Ryan Gosling che pattinano sulla spiaggia in abiti coordinati o sfoggiano un look da rodeo.

Nuove foto dal set del film Barbie mostrano Margot Robbie e Ryan Gosling che pattinano sulla spiaggia con indosso costumi fluo o sfoggiano abiti in stile rodeo. Le foto hanno già fatto il giro del web suscitando le reazioni dei fan.

Il film live action Barbie, ispirato alla celebre bambola Mattel, è diretto da Greta Gerwig che è anche coautrice insieme al marito Noah Baumbach. La pellicola è in sviluppo da diversi anni e ha subito numerosi intoppi creativi. Alla fine, Warner Bros. ha rilevato la produzione e Margot Robbie è arrivata a produrre e interpretare Barbie. Nell'ottobre 2021 Ryan Gosling è stato confermato come interprete di Ken, la controparte maschile di Barbie. Le riprese di Barbie sono in corso a Leavesden e Los Angeles dalla primavera.

Barbie, Eva Mendes commenta la foto di Ryan Gosling: "Quello è il mio Ken!"

MRBR Photos ha condiviso una serie di nuove immagini dal set di Barbie in cui vediamo Robbie e Gosling che pattinano sulla spiaggia con abiti abbinati, completi di protezioni per ginocchia e gomiti giallo fluo. In alcune immagini, gli attori sono circondati da surfisti e bagnanti, in altri scatti discutono mentre vanno sui rollerblade.

Anche Yahoo ha diffuso una serie di foto che vede Barbie e Ken camminare fianco a fianco, stavolta in versione rodeo con tanto di cappelli da cowboy bianchi, il tutto per la gioia dei fan.

Nel cast di Barbie troveremo anche Issa Rae, Will Ferrell, Kate McKinnon, Simu Liu, Michael Cera e America Ferrera.