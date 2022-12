Barbie: gli eredi di Stanley Kubrick approvano la citazione di 2001 nel teaser "Siamo lusingati"

'Anche Barbie è una fan di Kubrick' si legge nell'account Twitter ufficiale gestito dagli eredi di Stanley Kubrick he hanno accolto con ironia la citazione a 2001: Odissea nello spazio contenuta nel teaser di Barbie.

Gli eredi di Stanley Kubrick hanno acolto con ironia l'omaggio a 2001: Odissea nello spazio contenuto nel teaser di Barbie. L'atteso promo, divenuto rapidamente virale, omaggia il capolavoro fantascientifico di Kubrick introducendo la pellicola dedicata alla popolare bambola Mattel scritta e diretta da Greta Gerwig.

Nel teaser, sulle note di Also sprach Zarathustra di Richard Strauss, la voice over di Helen Mirren ci introduce la storia della bambola più celebre al mondo in una sequenza che farà la gioia di molti appassionati di cinema

"Dicono che l'imitazione sia la più sincera forma di adulazione!" ha scritto la pagina Twitter la pagina Twitter ufficiale di Kubrick ricondividendo il teaser. "Anche Barbie è una fan di Kubrick..."

"Sin dall'inizio dei tempi, da quando è esistita la prima bambina, ci sono state le bambole", proclama Mirren nel teaser con la colonna sonora di 2001: Odissea nello spazio. "Ma le bambole riproducevano sempre bambine fino a..."

Ecco apparire Margot Robbie nei panni di una gigantesca bambola con le fattezze di una donna adulta che spinge una delle bambine occhialute a fracassare la sua bambola contro una roccia. Un rapido montaggio mostra Ryan Gosling in un completo Ken "Cobra Kai" pronto per un combattimento, Simu Liu che si prepara a ballare e Issa Rae che guida un gruppo di donne che indossano una tuta rosa.

Barbie, Greta Gerwig era "terrorizzata" all'idea di realizzare il film

Barbie, diretto da Greta Gerwig e scritto insieme al compagno Noah Baumbach, uscirà sale cinematografiche nell'estate 2023.

Per il film, Greta Gerwig ha chiamato a raccolta, oltre a Margot Robbie e Ryan Gosling, anche Kate McKinnon, Ncuti Gatwa, Simu Liu, America Ferrera, Michael Cera, Issa Rae, Emerald Fennell, Emma Mackey, Kingsley Ben-Adir, Ritu Arya, Rhea Perlman, Scott Evans, Sharon Rooney, Jamie Demetriou, Connor Swindells e Ana Cruz Kayne.