Shakira non ha amato Barbie: 'I miei figli hanno pensato minacciasse la mascolinità e in parte sono d'accordo'

La cantante Shakira ha raccontato perché è in parte d'accordo con i suoi figli sul film Barbie, che non ha amato particolarmente.

Shakira non sembra aver particolarmente apprezzato Barbie, il film diretto da Greta Gerwig, e ha spiegato perché i suoi figli lo hanno addirittura odiato.

La cantante, intervistata dal magazine Allure, ha infatti condiviso l'opinione dei ragazzi e il motivo per cui la cantante è in parte d'accordo con le loro idee.

I commenti della cantante

Parlando di Barbie, che ha avuto come star Margot Robbie e Ryan Gosling, Shakira ha dichiarato: "I miei figli lo hanno assolutamente odiato. Hanno provato la sensazione che minacciasse la mascolinità. E sono d'accordo, per certi versi".

La cantante ha spiegato: "Sto crescendo due ragazzi. Voglio che si sentano forti e al tempo stesso rispettino le donne. Mi piace la cultura pop quando cerca di dare potere alle donne senza derubare gli uomini della loro possibilità di essere uomini, e inoltre di proteggere e provvedere".

Barbie: America Ferrera e Margot Robbie

Shakira ha proseguito sottolineato: "Credo nel dare alle donne tutti gli strumenti e la fiducia possibili senza perdere la nostra essenza, senza perdere la nostra femminilità. Credo che gli uomini abbiano uno scopo nella società e le donne abbiano un altro scopo. Ci completiamo a vicenda e quel completarsi non dovrebbe andare perso". La star della musica ha quindi parlato del patriarcato ricordando: "La storia di Eva è stata creata da misogini per rinchiudere le donne nella piccola scatola in cui dobbiamo rimanere in silenzio, non dire la nostra opinione e non essere catalizzatrici per il cambiamento. Per mantenere le cose come sono".

Olivia Colman e la scena tagliata di Barbie: "Mi hanno pagato lo stesso, è perfetto così"

Shakira ha infine spiegato quale personaggio considera un modello: "Il mio idolo crescendo era Wonder Woman. Penso fossi attirata da lei perché aveva i capelli neri come i miei, ma inoltre perché era un simbolo di potere e forza in un decennio in cui le donne non avevano i ruoli più importanti".