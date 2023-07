Barbie, nella colonna sonora del film anche un brano della band K-Pop FIFTY FIFTY: ascoltiamo 'Barbie Dreams'

Barbie è sempre al passo coi tempi, per cui come poteva mancare un singolo K-Pop nella colonna sonora del film? Ecco Barbie Dreams delle FIFTY FIFTY.

Non è ancora arrivato al cinema, eppure il film di Barbie è già un cult. E ora la pellicola con protagonista Margot Robbie può diventarlo ancora di più grazie al singolo della band K-Pop FIFTY FIFTY "Barbie Dreams", che va a comporne la colonna sonora. Ascoltiamolo insieme.

Anche chi non è avvezzo al mondo del K-Pop molto probabilmente conosce le FIFTY FIFTY e nemmeno lo sa. O almeno, è così se si è in possesso di account social come TikTok e Instagram, perché Cupid, singolo uscito qualche mese fa, è divenuto virale in men che non si dica (avete presente la Cupid Challenge, catapultando la band in cima a diverse classifiche.

E adesso, il gruppo composto da quattro giovani ragazze (Saena, Keena, Sio e Aran) continua a cavalcare l'onda del successo partecipando anche alla colonna sonora di Barbie, il live-action diretto da Greta Gerwig dedicato alla bambola più famosa di sempre.

Per l'occasione, le FIFTY FIFTY hanno realizzato il brano "Barbie Dreams" assieme alla rapper americana Kaliii.

Come segnala anche Soompi, la soundtrack di Barbie sarà disponibile per l'acquisto a partire dal 21 luglio, data d'uscita americana della pellicola.

Cosa ci attende in Barbie

Barbieland è un mondo in cui tutti i problemi legati al femminismo e uguaglianza dei diritti sono stati risolti. Un posto in cui tutti fanno la bella vita, in un certo senso... Fino a quando la Barbie di Margot Robbie comincia a pensare alla mortalità. Dopo una serie di bizzarri e preoccupanti accadimenti, Barbie, assieme al Ken di Ryan Gosling, partirà quindi all'avventura nel mondo reale, per cercare di capire e risolvere la situazione.

Nel cast di Barbie troviamo, oltre alla Robbie, anche Ryan Gosling, Ncuti Gatwa, Simu Liu, Kate McKinnon, America Ferrera, Rhea Perlman, Michael Cera, Emma Mackey, Kingsley Ben-Adir, Issa Rae, Emerald Fennell, Ritu Arya, Scott Evans, Sharon Rooney, Jamie Demetriou, Connor Swindells, Ana Cruz Kayne, John Cena e Dua Lipa.