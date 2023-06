Barbie: Margot Robbie regala un tour della Casa dei sogni in un nuovo video

La protagonista Margot Robbie ha regalato un tour dell'iconica Casa dei sogni di Barbie in un nuovo video dal set del film.

Barbie arriverà a luglio nelle sale e Margot Robbie ha realizzato un video in cui mostra i segreti della Casa dei sogni in cui vive la protagonista.

Nel filmato si mostrano infatti i segreti del set, che la star aveva inizialmente visto solo in versione modellino.

Alla scoperta del set del film

Nel nuovo video dedicato al dietro le quinte del film Barbie la regista Greta Gerwig che nel realizzare gli spazi si è tenuto conto di classici del cinema come quelli degli anni '50 con Gene Kelly e Vincent Minnelli perché i musical avevano un approccio davvero unico per le scenografie, anche dal punto di vista cromatico.

La protagonista Margot Robbie ha poi svelato che moltissimi oggetti di scena sono stati realizzati a mano e Ryan Gosling ha confermato che muoversi attraverso gli spazi è stata un'esperienza davvero unica. L'attrice ha poi ammesso il suo apprezzamento per lo scivolo che porta direttamente alla piscina che, in realtà, è finta.

La filmmaker ha poi sottolineato che l'obiettivo era quello di ricordare agli spettatori l'esperienza che vivevano quando andavano in un negozio di giocattoli e guardavano i giocattoli della Mattel e tutti gli incredibili accessori di Barbie.

I dettagli del film

Margot Robbie e Ryan Gosling sono le star di Barbie.

La sinossi spiega: Vivere a Barbie Land significa essere perfetti in un luogo perfetto. A meno che tu non stia attraversando una crisi esistenziale. Oppure tu sia un Ken.

Greta Gerwig ha firmato la sceneggiatura con il suo partner Noah Baumbach.

Nel cast ci sono anche America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera, Ariana Greenblatt , Issa Rae, Rhea Perlman e Will Ferrell. Fanno parte del cast del film anche Ana Cruz Kayne, Hari Nef, Alexandra Shipp, Kingsley Ben-Adir, Simu Liu, Ncuti Gatwa, Scott Evans, Jamie Demetriou, Connor Swindells, Sharon Rooney, Nicola Coughlan, Ritu Arya, e il premio Oscar Helen Mirren.