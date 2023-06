TOMORROW X TOGETHER, la band K-pop sbarca su Disney+ con Our Lost Summer

Su Disney+ sta per arrivare un'altra delle band di punta del K-pop con un nuovo film documentario: è il turno dei TOMORROW X TOGETHER con Our Lost Summer.

TOMORROW X TOGETHER: Our Lost Summer è il titolo dell'estate che non vorrete perdere se siete appassionati di musica e fan del K-pop. La celebre band che sta riscuotendo sempre più successo a livello globale arriverà infatti il 28 luglio su Disney+ con un film documentario sul loro ultimo tour.

Ad annunciarlo è stata proprio la Big Hit Entertainment, la casa discografica (la stessa dei BTS) del gruppo di quarta generazione composto da Choi Soobin, Choi Yeonjun, Choi Beomgyu, Kang Taehyun e Huening Kai, assieme ai canali social di Disney+: i TOMORROW X TOGETHER (abbreviato TXT) sbarcheranno sulla piattaforma streaming della Casa di Topolino con un documentario che racconterà ai MOA (i fan della band) l'avventura che è stata e continua ad essere il loro ultimo world tour, che tra le sue tappe vede Seoul, New York e Los Angeles, passando anche per prestigiosi festival musicali come il Lollapalooza.

Come i loro sunbae BTS, anche i TXT sono arrivati recentemente nelle sale cinematografiche di tutto il mondo con il live concert TOMORROW X TOGETHER ACT: SWEET MIRAGE; e ora, continuando a seguire le loro orme, approderanno presto anche su Disney+.

Non resta dunque che attendere il 28 luglio per vivere assieme ai TXT la magia di un tour mondiale.