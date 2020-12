Bane, Christopher Nolan: "La performance di Tom Hardy deve ancora essere pienamente apprezzata"

Christopher Nolan è tornato a parlare del capitolo finale della sua trilogia su Batman, Il cavaliere oscuro: il ritorno, e in particolare della performance di Tom Hardy nei panni del pericoloso villain Bane, performance che secondo Nolan deve ancora essere pienamente apprezzata.

Il cavaliere oscuro - Il ritorno: Tom Hardy in una scena del film

Nel corso di un'intervista col podcast di MTV, Happy Sad Confused, Christopher Nolan ha lodato la prestazione di Tom Hardy nel difficile ruolo di Bane spiegando:

"Non c'è rete di sicurezza per nessuno di questi personaggi e Tom... ciò che ha fatto col personaggio deve essere ancora pienamente apprezzato. La sua è una performance straordinaria, davvero fantastica. La voce, la mimica degli occhi e della fronte, le uniche parti del viso che si vedono. Abbiamo discusso a lungo sulla maschera e su ciò che avrebbe dovuto rivelare e ciò che avrebbe dovuto coprire. Una delle cose che Tom mi ha detto... ha indicato la sua tempia e le sue sopracciglia e ha detto, 'Puoi darmi questo con cui giocare? Lascia che le persone vedano questo.'"

Nolan aggiunge: "Nel film vedere queste sopracciglia alla Marlon Brando, che esprimono ogni genere di mostruosità. È davvero una fantastica performance."

La fisicità di Tom Hardy nel ruolo di Bane è stata lodata unanimemente i critici lasciando ipotizzare una possibile candidatura agli Oscar, sfumata in parte per via dell'incomprensibilità delle sue battute per via della maschera. Christopher Nolan ha rivelato che, in passato, anche colleghi registi lo hanno chiamato per lamentarsi dei dialoghi incomprensibili. Il regista ha inoltre commentato la dichiarazione in cui Tom Hardy ha rivelato di essersi basato su di lui per il ruolo di Bane.