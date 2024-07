Batman: la raccolta Blu-Ray della trilogia di Christopher Nolan è in offerta su Amazon

La trilogia di Batman diretta da Christopher Nolan è fondamentale, a modo suo, perché ha ridefinito il genere dei film di supereroi, portando un realismo e una profondità psicologica inediti al personaggio di Batman e ai suoi nemici sul grande schermo. Con un tono cupo e tematiche mature, Nolan ha esplorato il lato umano dei protagonisti, rendendoli più complessi e credibili. Questo approccio ha influenzato molti altri cinemcomic successivi, spingendo il genere verso una narrazione più sofisticata. Per questa ed altre ragioni, nell'immaginario pop la trilogia è diventata un punto di riferimento per la qualità cinematografica e per la capacità di trattare temi rilevanti attraverso la lente dei fumetti, consolidando Batman come un'icona moderna del cinema.

Di cosa parla la trilogia cinematografica di Nolan su Batman?

La trilogia di Batman di Christopher Nolan racconta l'evoluzione di Bruce Wayne da giovane miliardario tormentato alla sua trasformazione in Batman, il vigilante mascherato di Gotham City. In Batman Begins, esplora le origini di Bruce, la sua ricerca di giustizia e il suo addestramento con la Lega delle Ombre prima di tornare a Gotham per combattere il crimine. Il cavaliere oscuro vede Batman affrontare il suo più grande nemico, il Joker, che mette alla prova la sua moralità e spinge la città verso il caos. Infine, ne Il cavaliere oscuro - Il ritorno Wayne deve risorgere dalle sue ceneri per salvare Gotham dall'anarchia totale orchestrata da Bane, un nuovo e potente nemico che minaccia di distruggere tutto ciò che Batman ha cercato di proteggere.

