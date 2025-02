Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno, Marion Cotillard ammette: "Nella scena della mia morte ho rovinato tutto"

L'attrice ha ammesso di non aver trovato la chiave giusta per far funzionare quella particolare scena all'interno del film

Nel corso di una nuova intervista, Marion Cotillard si è presa la piena responsabilità per la sequenza della sua morte, messa in scena in modo imbarazzante, alla fine dell'ultimo film di Christopher Nolan della trilogia di Batman, Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno.

"Non ho azzeccato per niente quella scena", ha dichiarato l'attrice in un'intervista a Les rencontres du Papotin. "Non ho trovato la posizione giusta. Non ho trovato il modo giusto... Ero stressata. A volte capita di sbagliare qualcosa. E così ho rovinato tutto".

Durante l'ultimo atto di Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno, il personaggio di Cotillard, Talia al Ghul, la figlia malvagia del cattivo di Batman Begins Ra's al Ghul, viene inseguita per Gotham e infine uccisa dal Crociato Incappucciato. Nel suo ultimo respiro, dichiara: "Il lavoro di mio padre è finito". Poi il momento in cui l'attrice muore e si blocca in una posizione quasi ridicola è stato a lungo criticato dai fan, alcuni dei quali sostengono che arrivi a distrarre eccessivamente dalla scena altrimenti straziante.

Morgan Freeman e Marion Cotillard in una scena de Il cavaliere oscuro - Il ritorno

Cotillard aveva precedentemente discusso della scena in un'intervista del 2016 con Allociné, in cui aveva affermato: "A volte le cose non vanno bene, e quando lo vedi sullo schermo, pensi: 'Perché? Perché hanno tenuto quella scena?'. Ma o si dà la colpa a tutti o a nessuno. Ho pensato che la gente avesse reagito in modo eccessivo perché era difficile identificarsi solo con questa scena. Io faccio del mio meglio per trovare l'autenticità in ogni personaggio che interpreto, quindi è dura quando si ricordano di te solo per questa scena".

Christian Bale impugna uno dei suoi congegni in Il cavaliere oscuro - Il ritorno

Sebbene alcuni abbiano avuto problemi con questa sequenza in particolare, ciò non è bastato a impedire a Il cavaliere oscuro - Il ritorno di diventare un successo al box-office. Uscito nel 2012, il film ha incassato poco più di 1 miliardo di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di 250 milioni di dollari.

Il prossimo film di Christopher Nolan, The Odyssey, dovrebbe contare sullo stesso budget, il più grande della sua carriera; il regista è già sbarcato in Sicilia per le riprese che dovrebbero prendere il via quest'anno.