Il cavaliere oscuro - Il ritorno, Bane di Tom Hardy basato su Christopher Nolan? La risposta del regista

Dopo l'uscita de Il cavaliere oscuro - Il ritorno, Tom Hardy, interprete del villain Bane, dichiarò di essersi ispirato a Christopher Nolan in persona per il suo personaggio, ma che ne pensa Nolan della faccenda?

Il possente Bane, interpretato da Tom Hardy, in posa per Il cavaliere oscuro - Il ritorno

Il regista inglese ha commentato la curiosa dichiarazione nel corso del podcast Happy Sad Confused parlando di alcuni personaggi "nolaniani" apparsi nei suoi film: il Bane di Tom Hardy, il Cobb di Leonardo DiCaprio in Inception e il Neil di Robert Pattinson in Tenet. Ecco le parole di Christopher Nolan:

"In passato sono stato preso in giro per questa cosa. In realtà, se guardi a Kyle MacLachlan con David Lynch in Velluto blu che si alza il bavero, credo che ci sia una tendenza sottilmente maliziosa da parte degli attori di credere che certi registi, soprattutto quelli che sono anche sceneggiatori, mettano una parte di sé in alcuni personaggi e così ci lavorano su. Tom Hardy sostiene che Bane sia in qualche modo basato su di me, ma nella mente di Tom c'è un complicato intreccio di impulsi e influenze in cui in qualche modo intervengo anche io. Credo che da parte mia non sia una cosa conscia, come nel caso di Rob con Neil in Tenet, abbiamo parlato di un sacco di influenze diverse sul personaggio e nessuna di queste ero io".

Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno, Christopher Nolan tagliò una scena di morte violenta

Coloro che conosco la versione di Bane dei fumetti sanno che, ne Il cavaliere oscuro - Il ritorno, gli autori si sono presi delle libertà creative col personaggio, da lui che indossa quella maschera per diminuire il dolore straziante da cui è afflitto al fatto di essere un membro scomunicato della Lega delle Ombre. Quindi, con tali cambiamenti, era inevitabile che il Bane di Tom Hardy fosse influenzato da alcune fonti inaspettate. Mentre Christopher Nolan afferma di non aver intenzionalmente infuso in questa versione del personaggio alcuni dei suoi tratti, riconosciuto che, come alcuni personaggi del passato, potrebbe essere accaduto involontariamente da parte sua oppure attraverso una scelta individuale dell'attore. Qualunque sia l'intenzione, il risultato è un villain memorabile.