Ballerina e le altre: da Ana de Armas a Charlize Theron, le migliori 10 action star

Quando Ana de Armas è apparsa nel ruolo di Paloma, agente segreto fresco di promozione, al fianco del James Bond di Daniel Craig in No Time To Die (2021), abbiamo capito subito che era nata una nuova stella del cinema d'azione. Subito dopo è infatti stata scelta come protagonista di Ballerina di Len Wiseman, spin-off della saga di John Wick con Keanu Reeves. Una coppia che ritorna, questa: i due attori hanno infatti già lavorato insieme in Knock Knock (2015) e in Nell'ombra di un delitto (2016).

Ana de Armas in Ballerina

Nel frattempo l'attrice ha continuato a dimostrare il proprio carisma come eroina action anche in Ghosted (2023), dove è lei a salvare più volte il personaggio di Chris Evans. Interprete versatile, de Armas è perfettamente a suo agio nelle scene di combattimento e allo stesso tempo è anche molto brava in quelle drammatiche (nel 2023 ha ottenuto una nomination all'Oscar per il ruolo di Marilyn Monroe in Blonde).

In Ballerina è Eve, addestrata dalla Ruska Roma, da cui però si allontana per seguire una vendetta personale. L'attrice cubana è solo l'ultima, in ordine temporale, delle grandi star action di Hollywood (e non solo). In occasione dell'uscita del film, vediamo quindi quali sono, oltre a lei, le migliori eroine action viste sul grande schermo.

10. Gina Carano

Quando Gabriele Mainetti ha dovuto trovare la giusta protagonista per il suo film di arti marziali, La città proibita, ha rinunciato a ingaggiare un'attrice in favore di una vera atleta. Non si può mimare la postura di chi ha studiato quelle discipline per tutta la vita, dice il regista. Ha ragione: ecco perché Gina Carano, vera campionessa di arti marziali miste, è una delle interpreti più credibili viste negli ultimi anni sul grande schermo.

Gina Carano in Knockout - Resa dei conti

Dopo aver partecipato allo show American Gladiators nel 2008, il cinema l'ha notata: ha debuttato come attrice nel film del 2009 Blood and Bone. Grazie alla sua fisicità dirompente, ha dato del filo da torcere a diverse star, come Michael Fassbender in Knockout - Resa dei conti di Steven Soderbergh (i due hanno una scena di combattimento fantastica) e Michelle Rodriguez in Fast and Furious 6.

9. Ana de Armas

Come dicevamo, Ana de Armas è l'ultima grande star action emersa recentemente al cinema. Oltre a grande presenza scenica e carisma, l'attrice ha portato una ventata di novità al genere: i suoi personaggi hanno infatti sempre un'aura leggera, priva della serietà che spesso questo tipo di ruoli richiede. Le sue eroine non sono perfette, anzi, spesso sporcano le proprie scene d'azione con scivoloni e improvvisazione.

Non fa eccezione il ruolo in Ballerina, in cui le sue insegnanti, tra cui la Direttrice interpretata da Anjelica Huston, le suggeriscono di giocare sporco quando la situazione si fa troppo difficile.

8. Angelina Jolie

Angelina Jolie è Lara Croft

Angelina Jolie è un premio Oscar e un'ambasciatrice di buona volontà per l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, ma all'inizio della sua carriera è stata una fantastica attrice action. Ovviamente il ruolo che l'ha consacrata a eroina d'azione è quello di Lara Croft, ma tra le sue interpretazioni piene di adrenalina ci sono anche quella in Fuori in 60 secondi, Mr. and Mrs. Smith, Wanted - Scegli il tuo destino e Salt.

7. Milla Jovovich

Milla Jovovich in Resident Evil

Ha cominciato come modella e il primo ruolo che l'ha fatta notare, giovanissima, al cinema non è propriamente d'azione (Ritorno alla Laguna Blu, sequel di Laguna blu). Poi però Milla Jovovich ha dedicato la sua carriera cinematografica quasi totalmente all'action. A cominciare dal cult Il quinto elemento di Luc Besson, fino al suo ruolo più iconico, ovvero quello di Alice nella saga di Residend Evil. Perfino nel film comico Zoolander dimostra di saper combattere!

6. Uma Thurman

Uma Thurman è la Sposa in Kill Bill vol. 1

Può un solo ruolo trasformare un'interprete in un'icona del cinema d'azione? Sì se quel personaggio è la Sposa in Kill Bill di Quentin Tarantino. Uma Thurman non avrà studiato arti marziali e non sarà la più esperta al mondo nel maneggiare una katana, ma per questo ruolo ha dato tutta se stessa e nessuno potrà mai toglierle il titolo di icona pop.

5. Pam Grier

Pam Grier in Foxy Brown

Prima che Quentin Tarantino, sì sempre lui, le desse il ruolo della protagonista in Jackie Brown, molti si erano scordati del fatto che Pam Grier sia una delle prime action star donne. Negli anni '70 era infatti una leggenda grazie a titoli come Coffy e Foxy Brown, capisaldi del cinema blaxploitation (con cui Tarantino è cresciuto). Ha lavorato anche con il nostro Joe D'Amato in La rivolta delle gladiatrici.

4. Sigourney Weaver

Qui si entra nel campo delle leggende. Sigourney Weaver non è soltanto una grande attrice, ma ha fatto la storia del cinema. Uno dei suoi personaggi più famosi, Ellen Ripley, protagonista della saga di Alien, ha infatti cambiato per sempre la figura dell'eroina femminile al cinema. All'inizio infatti Ridly Scott aveva pensato a Ripley come un uomo. Fu poi lo sceneggiatore Dan O'Bannon a pensare a una protagonista donna. Questo personaggio, arrivato al cinema nel 1979, ha poi spianato la strada a molte atre attrici, facendo capire che anche una donna protagonista in un film d'azione poteva funzionare benissimo.

Sigourney Weaver in Alien

Una curiosità: per un pelo Weaver non è stata anche Furiosa: George Miller aveva pensato infatti a lei per il ruolo, da affiancare a Mel Gibson in un prequel di Mad Max. Poi però, quando finalmente la pellicola si è realizzata, erano passati troppi anni e il regista ha dovuto trovare dei nuovi interpreti.

3. Zhang Ziyi

Zhang Ziyi in Hero

In Cina è una super star, regina del genere Wuxia, ma ha lasciato il segno anche a Hollywood, grazie a una serie di film che l'hanno fatta conoscere in tutto il mondo a inizio anni 2000. Parliamo ovviamente di La tigre e il dragone di Ang Lee, Hero e La foresta dei pugnali volanti, entrambi di Zhang Yimou. Da piccola ha studiato danza e questo la rende particolarmente elegante quando è impegnata nelle coreografie di combattimento.

2. Charlize Theron

Charlize Theron è un'interprete più unica che rara. Sa fare tutto, ha vinto un premio Oscar grazie a un ruolo per cui ha stravolto il suo aspetto, è una delle presenze più magnetiche e carismatiche che il cinema abbia mai visto. Potrebbe scegliere soltanto ruoli impegnati, invece ha dimostrato di amare genuinamente il cinema d'azione. È anche una delle persone che lavora più duramente a Hollywood: la sua precisione, impegno e preparazione sono leggendari.

Charlize Theron in Atomica Bionda

Non stupisce quindi che la sua abilità nelle scene di combattimento cresca a ogni film: da Æon Flux fino a The Old Guard. I ruoli con cui si è guadagnata lo status di star d'azione sono però due: quello di Furiosa in Mad Max: Fury Road di George Miller (sì, da Weaver a Theron) e Lorraine Broughton in Atomica bionda di David Leitch. Theron ha capito una cosa fondamentale delle scene di comattimento: è bravissima a incassare, rendendo tutto molto credibile.

1. Michelle Yeoh

Michelle Yeoh in La tigre e il dragone

Michelle Yeoh è una leggenda. Pochi interpreti possono vantare il suo curriculum come atleta: per capirci, è una delle poche co-star a cui Jackie Chan permette di eseguire i propri stunt. Da bambina ha studiato danza, giocato a squash e partecipato a selezioni nazionali di nuoto e tuffi. Esegue le proprie coreografie e scene d'azione e la sua velocità è impressionante. È stata anche una bond girl e grazie all'Oscar come miglior attrice protagonista, vinto nel 2023 per il ruolo di Evelyn Quan Wang in Everything Everywhere All at Once, è diventata la prima attrice asiatica a conquistare questo premio. Fa inoltre parte dell'MCU e recentemente si è anche messa alla prova con il canto grazie al ruolo di Madame Morrible in Wicked.