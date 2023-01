Ballerina, Ana de Armas anticipa folli combattimenti con Keanu Reeves: "Mi fa ancora male tutto"

Ana de Armas ha svelato la presenza di folli combattimenti con Keanu Reeves in Ballerina, a confronto gli stunt di No time To Die sono una giacchettata.

Chi frequenta il genere action è abituato a scene fisiche e combattimenti coreografati. Pur essendo reduce da una delle scene d'azione più belle del nuovo James Bond, No time To Die, Ana de Armas ha rivelato che quegli stunt non sono niente a confronto coi combattimenti che la vedranno impegnata con Keanu Reeves in Ballerina.

Spinoff di John Wick al femminile, Ballerina sarà il quinto capitolo del franchise e reintrodurrà il personaggio di Rooney, apparso per la prima volta in John Wick 3: Parabellum, interpretato dalla ballerina Unity Phelan. Adesso protagonista assoluta dello spinoff sarà la cubana Ana de Armas, che ha descritto le sue peripezie fisiche sul set durante un'ospitata al Tonight Show con Jimmy Fallon.

No Time To Die: Ana de Armas in una scena del film

"Siamo stati a Praga a girare per quattro mesi" ha svelato l'attrice. "Abbiamo ancora un altro mese di riprese. E sto soffrendo. Sai, il mio corpo, la mia schiena, mi fa male tutto. Mi lamento, sono dolorante, ho i lividi. Bond era una scena di quindici minuti. Questo è un intero film, un altro livello. Ma l'altro giorno, Keanu Reeves ed io stavamo provando la nostra scena di acrobazie molto difficili, e gli ho visto fare acrobazie folli. Mi sono detta 'Non posso più lamentarmi. Guarda cosa sta facendo!' Lui è veramente il migliore".

Ballerina ruoterà attorno al tema della vendetta che contraddistingue il franchise di John Wick: Rooney è una ballerina/assassina a caccia di coloro che hanno massacrato la sua famiglia. Nella timeline della saga il film si colloca tra John Wick 3: Capitolo 3 - Parabellum e l'attesissimo John Wick: Chapter 4, come precedentemente confermato dallo stesso Reeves. Ballerina è diretto da Len Wiseman da una sceneggiatura di Shay Hatten che ha scritto John Wick 3 e Chapter 4. Il film è ancora privo di data di uscita.