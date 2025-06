Dragon Trainer conquista anche il pubblico italiano, il debutto sfiora i 3 milioni di euro

Dall'animazione al live-action. Due successi di critica e pubblico dominano il box office italiano, che accoglie a braccia aperte il debutto di Dragon Trainer. La pellicola DreamWorks figlia del fortunato franchise, integra nuovi elementi in una struttura fedelissima all'originale, con tanto di ritorno di Gerard Butler nei panni del capo del villaggio vichingo, e il pubblico italiano risponde con entusiasmo accorrendo in massa al cinema per vedere uno dei 15 film più attesi al cinema dell'estate 2025. Risultato? Un debutto da 2,8 milioni di euro - 2,3 dei quali raccolti nel weekend - nelle 513 sale in cui il film è stato distribuito.

Non ha di che lamentarsi neppure Lilo & Stitch. Nonostante il calo fisiologico degli incassi dopo un mese di permanenza in vetta alla classifica, la pellicola Disney che racconta l'amicizia tra una solitaria bambina hawaiiana e un simpatico alieno blu incassa un altro milione di euro tondo tondo sfiorando i 20 milioni complessivi. Successo cristallino per la casa di Topolino sostenuto anche dalla critica, come conferma la nostra recensione di Lilo e Stitch.

Ballerina non sfonda

Ana De Armas in azione in Ballerina

L'arrivo di Ballerina nelle sale italiane conferma il trend internazionale negativo. Pochi entusiasmi nei confronti dello spinoff della saga di John Wick con Ana De Armas nei panni di una ballerina divenuta assassina che va in cerca di vendetta. Nonostante il battage pubblicitario, la pellicola incassa solo 511.000 euro da 340 sale. Non aiuta neppure la presenza di Keanu Reeves, che torna nei panni di John Wick per una breve apparizione.

Flop sonoro anche per Karate Kid: Legends. Il nuovo capitolo del popolare franchise di arti marziali, il primo in quindici anni, non sembra riuscire a solleticare l'interesse dei fan dell'originale. Gli incassi si fermano a poco più di 222.000 euro, per un totale di 823.000 euro in due settimane. La longeva serie di arti marziali ha ricevuto un'impennata grazie allo streaming con Cobra Kai, un sequel spin-off che si è concluso dopo sei stagioni, ma il successo dello show Netflix non sembra aver contagiato quest'ultima pellicola.

Ultimo capitolo del franchise (forse), Mission: Impossible - The Final Reckoning scende in quinta posizione. Altri 199.000 euro d'incasso che portano la pellicola capitanata da Tom Cruise a centrare l'obiettivo dei 4 milioni di euro complessivi. A livello globale, l'avventura action ad altissimo tasso di adrenalina ha superato i 506 milioni. Meritati? Scopriamo leggendo la nostra recensione di Mission: Impossible - The Final Reckoning.