BAFTA 2020: 1917 è il Miglior Film, Phoenix e Zellwegger non hanno rivali tra gli attori

I BAFTA 2020 si sono conclusi con il trionfo di 1917 che ha conquistato il premio come Miglior Film, oltre ad altre sei statuette.

A decidere i riconoscimenti assegnati attualmente dalla British Film Academy sono stati i circa 6.700 membri che, con le loro preferenze, sembrano aver confermato i possibili vincitori dei premi Oscar, che verranno consegnati tra una settimana circa.

Il lungometraggio bellico diretto da Sam Mendes sembra in grado di confermarsi come protagonista anche tra le preferenze dell'Academy e Parasite sembra non aver alcun rivale tra i film stranieri.

Nessuna sorpresa ai BAFTA, oltre alle categorie dedicate al Miglior Film e al Miglior Film Britannico che hanno segnato il periodo d'oro di 1917, nemmeno tra gli attori: come previsto Renée Zellweger, Joaquin Phoenix, Laura Dern e Brad Pitt hanno conquistato le rispettive categorie.

Ecco tutti i vincitori:

Miglior Film

1917

Miglior Film Britannico

1917

Miglior Debutto di uno sceneggiatore, regista o produttore britannico

Bait - Mark Jenkin (Sceneggiatore/Regista), Kate Byers, Linn Waite (Produttori)

Miglior Film Straniero

Parasite

Miglior Documentario

For Sama

Miglior Film Animato

Klaus

Miglior Regista

Sam Mendes - 1917

Miglior Sceneggiatura Originale

Parasite - Hang Jin Won, Bong Joon-Ho

Miglior Sceneggiatura non originale

Jojo Rabbit - Taika Waititi

Miglior Attrice Protagonista

Renée Zellwegger - Judy

Miglior Attore Protagonista

Joaquin Phoenix - Joker

Miglior Attrice Non Protagonista

Laura Dern - Storia di un matrimonio

Miglior Attore Non Protagonista

Brad Pitt - C'era una volta a... Hollywood

Miglior Colonna Sonora Originale

Hildur Guđnadóttir - Joker

Miglior Casting

Joker - Shayna Markowitz

Miglior Fotografia

1917 - Roger Deakins

Miglior Montaggio

Le Mans '66 - Andrew Buckland, Michael McCusker

Miglior Production Design

1917 - Dennis Gassner, Lee Sandales

Migliori Costumi

Piccole Donne - Jacqueline Durran

Miglior Trucco e Acconciature

Bombshell - Vivian Baker, Kazu Hiro, Anne Morgan

Miglior Sonoro

1917 - Scott Millan, Oliver Tarney, Rachael Tate, Mark Taylor, Stuart Wilson

Migliori Effetti Speciali

1917 - Greg Butler, Guillaume Rocheron, Dominic Tuohy

Miglior Cortometraggio Britannico

Grandad Was A Romantic - Maryam Mohajer

Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl) - Carol Dysinger, Elena Andreicheva

EE Rising Star Award (votato dal pubblico)

Michael Ward