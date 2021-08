1917: Tom Holland sarebbe potuto essere tra i protagonisti del film

Funziona quasi sempre così, e 1917 non fa eccezione: un grande nome è in lizza o viene scelto per interpretare uno dei protagonisti di una pellicola, ma per qualche ragione non può prendervi parte, ed è qualcun altro a subentrare e caricarsi sulle spalle il successo (o il fallimento, in alcuni casi) del film. E con il lungometraggio diretto da Sam Mendes, tra le prime scelte avevamo niente meno che l'attore di Spider-Man, Tom Holland.

Pare infatti che l'interprete di Peter Parker nel Marvel Cinematic Universe sia stato una delle prime scelte della produzione per il ruolo di Tom Blake in 1917, parte andata poi all'attore di Game of Thrones Dean-Charles Chapman.

Secondo TheHashtagShow (come si legge su Discussing Films), Holland era stato contattato per interpretare il personaggio, e sembra anche che sia stato potenzialmente legato al progetto per un breve lasso di tempo.

Tuttavia, i reshoot per il film di Doug Liman tratto dai libri di Patrick Ness, Chaos Walking - uno di quei tanti film dalla produzione piuttosto travagliata che abbiamo visto negli ultimi anni -, gli avrebbero impedito di comparire nella pellicola (secondo Eagle Radio, il periodo di 20 settimane nel quale fu girato il film di Mendes combacerebbe con quello dei reshoot di Chaos Walking basandosi su quanto indicato dai post social di Liman e Holland).

Sarebbe stato senz'altro interessante vedere come se la sarebbe cavata Holland nel ruolo, ma non si può dire che Chapman non se la sia cavata egregiamente, considerato che è riuscito a mostrarsi ancora una volta perfettamente all'altezza di co-star più famose come Colin Firth, Mark Strong e il collega di Game of Thrones Richard Madden.