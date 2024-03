Bad Boys 4: Will Smith e Martin Lawrence tornano nel trailer che svela titolo e data d'uscita

Tantissima azione nelle immagini del nuovo capitolo della saga di Bad Boys, il quarto, anticipato dal trailer italiano che svela titolo completo e uscita in sala.

Sony Pictures ha diffuso il trailer italiano di Bad Boys: Ride or Die, il quarto capitolo della saga con Will Smith e Martin Lawrence che arriva a distanza di quattro anni dal precedente Bad Boys for Life.

Il film diretto Adil e Bilall (Bad Boys for Life) è scritto da Chris Bremner (Bad Boys for Life) e prodotto da Jerry Bruckheimer, Will Smith, Chad Oman e Doug Belgrad.

Nel cast oltre Will Smith e Martin Lawrence ci sono anche Vanessa Hudgens (Tick, Tick... Boom!), Alexander Ludwig (The Covenant), Paola Nuñez (Bad Boys for Life), Eric Dane (Euphoria), Ioan Gruffudd (Il professore e il pazzo), Jacob Scipio (I mercenari 4 - Expendables), Melanie Liburd (Perpetrator), Tasha Smith (Jumping the Broom - Amore e altri guai) con Tiffany Haddish (La casa dei fantasmi) e Joe Pantoliano (Matrix).

Bad Boys: Ride or Die sarà nelle sale italiane dal 13 giugno prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures.

Sinossi: Quest'estate, i "Bad Boys" più amati del mondo tornano con il loro iconico mix di azione e ironia sfrenata, ma questa volta con un colpo di scena: i due fuoriclasse di Miami sono ora i ricercati.

Will Smith tornerà anche in Io sono leggenda 2

Nel corso di un'intervista a Screen Daily, Will Smith ha confermato che tornerà nel sequel di Io sono leggenda, già annunciato in precedenza e che dovrebbe prevedere anche la partecipazione di Michael B. Jordan.

After Earth: per Will Smith fu il fallimento "più doloroso" della sua carriera

Parlando del sequel al Red Sea International Film Festival in Arabia Saudita, Smith ha dichiarato che la sceneggiatura è stata appena completata. Ha inoltre confermato le affermazioni di Akiva Goldsman secondo cui il nuovo film seguirà effettivamente il finale alternativo di Io sono leggenda, ignorando la morte del personaggio nelle sale.

"Domani ho una call con Michael B. Jordan. La sceneggiatura è appena arrivata... Probabilmente sto dando troppe informazioni", ha rivelato Smith. "Stiamo seguendo la mitologia della versione in DVD in cui il mio personaggio è sopravvissuto. Non posso dirvi di più, ma Michael B. Jordan è nel film e lo faremo".