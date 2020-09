After Earth: per Will Smith fu il fallimento "più doloroso" della sua carriera

Will Smith ha parlato di After Earth, il film di fantascienza in cui ha recitato anche suo figlio Jaden Smith, definendolo il "fallimento più doloroso" della sua carriera.

Durante un'intervista recente Will Smith ha parlato di After Earth, il film di fantascienza del 2013 in cui ha recitato anche suo figlio Jaden Smith, definendolo il "fallimento più doloroso" della sua carriera. L'attore ha dichiarato: "Non c'è niente di paragonabile perché mio figlio era coinvolto ed ero stato io a portarlo dentro dentro. È stato straziante".

Will Smith insieme al figlio Jaden Smith in una scena del post apocalittico After Earth

Smith in seguito ha considerato l'importanza di avere film in cima alle classifiche di botteghino: "Non avevo mai vissuto una cosa del genere, quando avevo 15 anni la mia ragazza mi tradì e io decisi che se fossi stato il numero uno nessuna donna al mondo mi avrebbe mai tradito."

"Tutto quello che devo fare è assicurarmi che nessuno sia mai migliore di me e avrò l'amore che il mio cuore desidera. Non ho mai sviluppato un modo maturo di guardare al mondo fino al fallimento di "After Earth", quando ho dovuto accettare che forse quel modo di pensare e di vivere non era una buona fonte creativa." Ha concluso l'attore.

Sebbene non sia stato accreditato come regista, Smith, co-sceneggiatore e produttore della pellicola, è stato anche responsabile di gran parte della regia.; mentre M. Night Shyamalan si occupò principalmente degli aspetti visivi del film fu Smith a dirigere il figlio Jaden e a dettare lo sviluppo della storia e dell'azione sullo schermo.