Bad Boys: Ride or Die, l'edizione Steelbook 4K UHD + Blu-ray in offerta su Amazon

L'edizione Steelbook 4K UHD + Blu-ray di Bad Boys: Ride or Die è in sconto su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, potete trovarla a 23,78€, con uno sconto del 13% sul prezzo mediano indicato (27,43€). I dettagli relativi al film sono disponibili passando dal box qui sotto, o cliccando su questo indirizzo. L'edizione Steelbook 4K UHD + Blu-ray di Bad Boys: Ride or Die è venduta e spedita da Amazon.

Bad Boys: Ride or Die - in edizione Steelbook 4K UHD + Blu-ray

Il ritorno dei "Bad Boys" è un'autentica esplosione di energia, ironia e adrenalina. Bad Boys: Ride or Die, quarto capitolo della saga leggendaria iniziata nel 1995, gioca nuovamente col genere action sfruttando una trama audace e un ritmo incalzante. Will Smith e Martin Lawrence riprendono i loro iconici ruoli di Mike Lowrey e Marcus Burnett, questa volta messi alla prova come mai prima: in fuga, ma sempre con il loro inconfondibile mix di battute e azione al limite del possibile.

Bad Boys: Ride or Die: ecco perché in 4K UHD è quasi un'esperienza psichedelica

Questa edizione Steelbook 4K UHD + Blu-ray celebra il ritorno dei due detective con una qualità audiovisiva invidiabile e una serie di contenuti speciali che portano lo spettatore dietro le quinte di un film che non conosce compromessi. Tra scene tagliate, blooper e approfondimenti sull'eredità della saga, ogni dettaglio contribuisce a rendere questo cofanetto un must-have per i fan di lunga data e per gli amanti del cinema d'azione.